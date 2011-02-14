"Батькивщину Молодую" приняли в европейские правоцентристы

Молодежное крыло партии «Батькивщина» организацию «Батькивщина Молодая» приняли в состав молодежной организации Европейской народной партии «Молодежь Европейской народной партии» (МЕНП).

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», 5 февраля на заседании Совета Молодежи Европейской народной партии в Казерти (Италия) «Батькивщина Молодая» была принята в члены-наблюдатели МЕНП.

«МЕНП внимательно следит за сложной ситуацией в Украине, особенно в вопросе таких ключевых ценностей МЕНП как демократия и свобода личности. МЕНП считает, что «Батькивщина Молодая» станет ценным партнером для МЕНП, и поэтому за принятие ее в члены МЕНП было проголосовано единогласно», - сообщили в пресс-службе организации.

«Молодежь Европейской народной партии» (МЕНП) – это молодежная организация Европейской народной партии, которая объединяет 59 правоцентристских молодежных политических организаций из 38-ми стран Европы. Основанная в 1997 году, МЕНП стала крупнейшей политической молодежной организацией в Европе.

Цель организации – предоставление площадке для учебы, обсуждения, сотрудничества и подготовки младшего поколения, которое в будущем может возглавить Европу, а также стимулирование дальнейшей интеграции на континенте.