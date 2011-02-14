У Азарова говорят, что МФВ заметил прогресс в переговорах с ними

Руководство миссии Международного валютного фонда, которая находится с визитом в Украине, отмечает прогресс в переговорах с украинскими властями.

Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на итоги встречи премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с представителями миссии МВФ.

В ходе переговоров стороны детально рассмотрели положения проекта Меморандума об экономической и финансовой политике правительства Украины, который планируется подписать в рамках очередного пересмотра программы сотрудничества Украины и МВФ.

Н.АЗАРОВ отметил, что переговоры проходят в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного поиска компромиссов. Он подчеркнул, что по результатам встречи удалось достичь такого компромисса по большинству пунктов Меморандума.

В свою очередь глава миссии МВФ Танос АРВАНИТИС также остался доволен динамикой переговоров: «Я думаю, что мы за последние дни достигли значительного прогресса в переговорах и существенно продвинулись вперед. Мы согласовали практически все вопросы, которые у нас были».

Как сообщал УНИАН, 1 февраля 2011 года начался визит в Украину миссии Международного валютного фонда для проведения переговоров о втором пересмотре выполнения программы в рамках договора stand-by. Визит планировалось завершить 11 февраля.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года МВФ принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд. долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

После отставки правительства Юлии ТИМОШЕНКО новое правительство Николая АЗАРОВА по договоренности с МВФ закрыло действующую кредитную линию и начало сотрудничество с Фондом по новой программе.

Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл. Средства могут поступить в Украину после начала проведения пенсионной реформы.