Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК становится угрозой для Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, считает председатель Социально-Христианской партии, лидер Гражданского объединения “Новый Киев” Зорян ШКИРЯК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политика, такое мнение З.ШКИРЯК высказал, комментируя последние инициированные министром образования подходы в реформировании образования Украины.

«Одиозный министр образования ТАБАЧНИК становится угрозой для ЯНУКОВИЧА, сегодня он банально «подставляет» Президента. Курс власти на тотальную «русификацию» Украины напоминает период «застойного совка». Попытки сознательного искажения украинской истории в школах, желание «приструнить» неугодные вузы и поставить их на колени – поражают своим цинизмом. А откровенная, нескрываемая ненависть ТАБАЧНИКА ко всему украинскому иначе, как издевательством над народом, назвать нельзя”, - заявил З.ШКИРЯК.

Он отметил, что терпение людей не безгранично, и, “оставляя ТАБАЧНИКА в должности, ЯНУКОВИЧ рискует”.

“Все это приведет к тому, что недовольство граждан действиями министра станет «коктейлем Молотова», который зажжет новую волну протестов », - сказал политик.

Лидер «Нового Киева» считает, что «последней каплей» может стать решение о закрытии ста украинских школ на востоке страны. «Я недавно общался с представителями разных социальных групп и общественных организаций Донецкой области. Так вот, люди кричат, они возмущены тем, что там происходит. Дети в Донецке также хотят обучаться на государственном языке. Они ничем не отличаются от детей в Западной Украине, а у их родителей одни и те же проблемы, главная из которых, как прокормить семью ... », - сказал З.ШКИРЯК.

Он считает, что своими действиями Д.ТАБАЧНИК “сознательно раскалывает Украину и испытывает нервы людей на прочность”. В таких условиях, убежден З.ШКИРЯК, единственным выходом из ситуации может стать только отставка министра. В связи с этим ГО «Новый Киев» и Социально-Христианская партия присоединяются к другим оппозиционным силам и требуют от Президента Украины немедленного освобождения Д.ТАБАЧНИКА от должности министра образования, молодежи и спорта. В противном случае, считает политик, акции протестов недовольных могут вылиться на улицы с удвоенной силой.

Как отметил З.ШКИРЯК, как это ни парадоксально, но в Донецкой области недовольство действиями правящего режима растет ежедневно.

«Безусловно, речь идет не только о проблемах образования. К сожалению, статистика в регионе печальная. Растет безработица и преступность, уничтожается малый и средний бизнес, цены на продукты питания, товары и услуги ежедневно ползут вверх, а около 70% жителей области едва сводят концы с концами. Люди деморализованы, они поверили регионалам, а их просто «кинули». Все обещания о лучшей жизни оказались пустыми»...”, - заявил председатель СХП. При этом он отметил, что на востоке Украины живут прекрасные, достойные и работящие люди, которые хотят жить и работать в единой стране. “Им надоело, что, благодаря нынешней власти, понятие «донецкий» часто воспринимается негативно», - подчеркнул он.

«Если Президент не сделает соответствующих выводов и не пойдет людям навстречу, то не исключено, что «украинский Каир», неожиданно для всех, может начаться именно с Донецка...», - сказал политик.