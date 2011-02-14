Янукович пожелал украинцам большой любви
12:22, 14 февраля 2011Политика
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"Потому что любовь побеждает все"
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пожелал украинцам большой любви.
Текст приветствия обнародован на сайте главы государства.
“Всех, кто празднует сегодня День влюбленных, поздравляю от всего сердца. Это так прекрасно – быть влюбленным и счастливым. Потому что любовь побеждает все – все трудности в жизни, все испытания. Желаю всем большой любви”, - говорится в приветствии В.ЯНУКОВИЧА.
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