Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пожелал украинцам большой любви.

Текст приветствия обнародован на сайте главы государства.

“Всех, кто празднует сегодня День влюбленных, поздравляю от всего сердца. Это так прекрасно – быть влюбленным и счастливым. Потому что любовь побеждает все – все трудности в жизни, все испытания. Желаю всем большой любви”, - говорится в приветствии В.ЯНУКОВИЧА.