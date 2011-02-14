Наша Украина протестует против практики КГБ оносительно священников

Президиум политсовета партии «Наша Украина» призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Николая АЗАРОВА прекратить ограничение религиозной свободы в стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом говорится в обращении президиума «Нашей Украины» к руководству страны по поводу нарушения религиозных прав граждан.

«Наша Украина» в обращении к высшему руководству страны требует прекратить нарушения конституционного права граждан на свободу вероисповедания и действующего законодательства в сфере межконфессиональных отношений и церковной собственности, которые в последнее время приобрели системный характер.

«Мы осуждаем наступление на законные права верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата, многочисленные случаи насильственного и обманного захвата храмов этой конфессии в пользу Московского патриархата, которые происходят при молчаливом попустительстве и неофициальном содействии органов власти», - отмечается в обращении. По мнению «нашеукраинцев», Генеральная прокуратура отстранилась от реагирования на факты захвата храмов, в частности в селе Каменка Тельмановского района и селе Раздольное Старобешевского района Донецкой области, сообщая в ответ на депутатские запросы, что в подобных действиях нет состава преступления.

«Мы протестуем против вмешательства власти в деятельность религиозных организаций, которое выражается, в частности, в возобновлении кагебисткой практики давления правоохранительных органов на священников с целью склонить их к сотрудничеству, о чем недавно заявлял глава Украинской греко-католической церкви Любомир ГУЗАР. Также есть многочисленные сообщения о том, что представители власти побуждают православных священников Киевского патриархата переходить в подчинение Московского патриархата», - говорится в обращении.

Политсовет партии разделяет обеспокоенность большинства религиозных организаций страны по поводу планов правительства внести на рассмотрение парламента новую редакцию Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», которая осложняет условия регистрации и расширяет основания для прекращения деятельности религиозных организаций. В партии напоминают, этот законопроект не получил поддержки Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

«Органы власти публично демонстрируют приверженность к одной конфессии – Православной церкви Московского патриархата, в том числе через бюджетное финансирование. Наряду с этим, высшие руководители государства на протяжении года игнорируют просьбу провести встречу с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, а также Киевским патриархом ФИЛАРЕТОМ», - сказано в документе.

По мнению партийцев, государственная политика свидетельствует о противоправном вмешательстве власти в религиозную жизнь общества, предоставление преференции одной конфессии и нарушение гарантированного Конституцией равенства граждан перед законом в сфере вероисповедания. Это, несомненно, противоречит Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и другим международным обязательствам нашей страны.

«Такие действия власти провоцируют возобновление противостояния между сторонниками разных конфессий и ведут к нарушению конфессионального и общественного мира, что является одним из наибольших достижений Украины за период независимости. «Наша Украина» убеждена, что власть не имеет на это никакого права», - подчеркивается в обращении.

Партия требует от главы государства безотлагательного проведения встречи с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, с представителями церквей и общественности для обсуждения этой ситуации и принятия мер для исправления существующей порочной политики.

Также они требуют от Президента и премьер-министра устранить выявленные нарушения религиозных прав граждан и обеспечить свободу вероисповедания и равноправие всех конфессий в Украине.