Луценко считает, что власть наказывает его за «пережитый бандократией страх»

Бывший глава Министерства внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что обжаловал в Европейском суде по правам человека решение Печерского районного суда Киева о его задержании.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина»,опубликованном в сегодняшнем номере.

Бывший министр в очередной раз высказал уверенность, что никаких законных оснований для его задержания не было. Он напомнил, что его задержали по эпизоду с оперативно-розыскной деятельностью в деле отравления экс-Президента Виктора ЮЩЕНКО, а арестовали – по эпизоду с его водителем.

«Причем формулировка Печерского районного суда была предельно откровенна. Суд счел возможным меня арестовать за: 1) отрицание вины; 2) отказ давать показания; 3) дачу интервью и комментариев СМИ. Учитывая, что первые два основания – это гарантированные мне Конституцией права, я делаю вывод, что причина моего пребывания в тюрьме – исключительно политическая. Соответствующую жалобу на такое решение суда я уже отправил в Европейский суд по правам человека», - отметил экс-министр.

Ю.ЛУЦЕНКО убежден, что настоящая причина ареста заключается в стремлении власти наказать его «за ранее пережитый нынешней бандократией страх».

«Да, подконтрольная им Генпрокуратура спасла их от наказания, но экс-министра нужно наказать, чтобы другим неповадно было. Вторая задача – запугать общество, задушить дух Майдана», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.