Гавриш, Онищук и Евдокимов дадут пресс-конференцию в УНИАН (трансляция на 5 канале)
10:39, 18 мая 2007Политика
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Сегодня в 12.30 в информационном агентстве УНИАН с трансляцией на «5 канале» состоится пресс-конференция члена рабочей группы по подготовке к внеочередным выборам Николая ОНИЩУКА, судьи Конституционного Суда Степана ГАВРИША, председателя Союза юристов Украины Валерия ЕВДОКИМОВА относительно ситуации, сложившейся в Конституционном Суде Украины.
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