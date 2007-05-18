Гавриш, Онищук и Евдокимов дадут пресс-конференцию в УНИАН (трансляция на 5 канале)

Сегодня в 12.30 в информационном агентстве УНИАН с трансляцией на «5 канале» состоится пресс-конференция члена рабочей группы по подготовке к внеочередным выборам Николая ОНИЩУКА, судьи Конституционного Суда Степана ГАВРИША, председателя Союза юристов Украины Валерия ЕВДОКИМОВА относительно ситуации, сложившейся в Конституционном Суде Украины.