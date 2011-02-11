Янукович: скорейшая земельная реформа покончит с коррупцией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что скорейшая земельная реформа позволит покончить с коррупцией.

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента, глава государства сказал в Херсоне, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Отвечая на вопрос о земельной реформы в Украине, В.ЯНУКОВИЧ отметил важность ее скорейшего проведения. “Сейчас ситуация такова: коррупция достигла всех возможных вершин в земельном вопросе практически во всех регионах Украины. Ее нужно прекратить, нужно прекратить разворовывание украинской земли. Нужно реформу продолжать и, в конце концов, закончить”, - сказал он.

По словам Президента, в этой сфере нужно установить такие правила и законы, чтобы кто бы ни был владельцем земли, использовал ее эффективно. Он отметил, что среди важных вопросов - использование земли сельхозназначения. “Это - один из главных вопросов, который даст возможность навести порядок в стране, чтобы сельскохозяйственная земля уже была у эффективного владельца”, - добавил Президент.

При этом он отметил, что земельная реформа “не только назрела, а давно перезрела”, подчеркнув, что этот вопрос обязательно должен пройти общественное обсуждение.