Диденко оставили за решеткой еще на месяц

Апелляционный суд города Киева 7 февраля принял решение о продлении срока содержания под стражей до 10 марта бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Юрий ГРИГОРЕНКО.

«Вчера суд продлил ДИДЕНКО срок содержания под стражей до 8 месяцев и 1 дня, то есть до 10 марта», - сказал адвокат, отметив, что в ходе судебного заседания следователь Генеральной прокуратуры просил суд ограничить обвиняемого и его защиту во времени ознакомления с материалами дела. Однако, суд это ходатайство отклонил.

Как сообщал УНИАН, И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля 2010 года в рамках расследования уголовного дела о причинении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

По данному делу, кроме И.ДИДЕНКО, обвинения были предъявлены экс-руководителю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО, который также с лета находится под стражей, и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.