Посол в Москве собрал украинских активистов

До конца февраля в России заработает координационный совет по подготовке создания Всероссийской общественной организации украинцев.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО по итогам вчерашней встречи представителей диаспоры в посольстве Украины в Москве.

«Главное решение, которое было принято, – до конца февраля создать координационный совет по созданию Всероссийской организации украинцев в России. Такой совет будет небольшим по количеству – 8-12 украинских активистов. Было бы важно, чтобы в его состав вошли представители каждого из восьми федеральных округов России», - отметил В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он подчеркнул, что этот координационный совет начнет подготовку к съезду, который завершит процесс формирования Всероссийской организации и избрания ее руководства, после чего состоится ее регистрация.

По словам посла, во время встречи украинские активисты пришли к выводу, что новую организацию должны возглавить авторитетные представители украинского общины России.

По словам В.ЕЛЬЧЕНКО, на встрече отмечалась важность создания постоянно действующего секретариата организации, который бы обеспечивал ее текущую деятельность.

Посол отметил, что многие представители диаспоры во время встречи выражали мнение о том, что линия на закрытие Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНКА УР) и Объединения украинцев России (ОУР) со стороны российской власти не последнюю очередь является результатом допущенных ошибок нынешним руководством этих организаций.

В то же время, как подчеркнул посол, большинство украинских активистов отметили важность приложить максимальные усилия для сохранения ОУР.

По его убеждению, ситуацию по ликвидации ОУР важно исправить и посольство будет максимально этому содействовать на уровне МИД РФ и администрации президента РФ.

Как подчеркнул В.ЕЛЬЧЕНКО, создание Всероссийской украинской организации и усилия с целью сохранения ОУР является взаимодополняющими процессами, конечная цель которых одна – начало функционирования в России влиятельного и эффективного украинского общественного объединения.

«Мы попробуем эту организацию сохранить, но параллельно с этим будет проводиться работа по созданию новой Всероссийской организации украинцев. Возможно, это будет делаться на базе существующей ОУР или на новой базе. Это должно быть решено самими украинцами России», - прибавил он.

«По моему мнению, главный итог этой встречи заключается в полном понимании того, что должно существовать в этой стране единая мощная энергичная и авторитетная организация, о которой будут знать во всех субъектах РФ и за рубежом», - отметил В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он сообщил, что также обсуждался вопрос взаимодействия диаспоры с посольством по многим вопросам - открытие украинских школ в городах проживания украинцев, создания в России украиноязычного канала и тому подобное.

По словам посла, во встрече приняли участие около 70 представителей украинских активистов из разных регионов России, а также представители землячества Москвы и Московской области, украинские дипломаты в Москве и директор департамента МИД Украины Владимир ЯЦЕНКИВСКИЙ, который занимается вопросами связей с зарубежными украинцами.

Посол особо подчеркнул, что участие в этом собрании приняли многочисленные представители украинской молодежи России.

Он подчеркнул, что украинское государство будет всячески содействовать развитию украинской диаспоры в России.

Собрание в Москве украинских активистов состоялось по инициативе посольства Украины. В последний раз представители украинской диаспоры России собирались в таком представительском формате больше трех лет тому назад.

Как сообщал УНИАН, 27 января Верховный суд России принял окончательное решение о ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНКА УР). Министерство юстиции РФ добивалось роспуска этой организации в связи с «выявлением нарушений в хозяйственной деятельности».

Кроме того, иск Минюста базировался на жалобе активиста фонда «Батькивщина» Николая ЖУРАВЛЕВА, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».

31 января Верховный суд РФ по заявлению Министерства юстиции России прекратил осуществление по ликвидации Объединения украинцев России (ОУР).