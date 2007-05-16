Как киевляне оценивают договоренность Ющенко и Януковича о досрочных выборах

47,6% киевлян одобряют договоренности Ющенко и Януковича относительно проведения досрочных выборов, а 45,6 – не одобряют. Такие данные опроса, проведенного социологической службой УНИАН.

Причем полностью одобряют договоренности между Ющенко и Януковичом 20,9% опрошенных; имеют предостережения – 26,7% киевлян. 24,4% респондентов сказали, что они скорее не одобряют такие договоренности, а 21,1% - абсолютно не одобряют. «Мне безразлично» сказали 3,6%, а 3,3% отказались отвечать на этот вопрос.

Главной причиной появления таких договоренностей по мнению наибольшей части киевлян стали тайные договоренности о разделе власти. Так считают 24% опрошенных. Среди других причин, искреннее желание найти компромисс назвали 17,8%; Желание каждого из политиков перехитрить другого – 15,1%; что финансовые интересы кланов вынудили политиков договориться, считают 18,7%. 13,3% опрошенных назвали другие причины, а 2,2% считают, что это было сделано лишь для публики и реальных договоренностей не было.

Дальше у киевлян спрашивали, верят ли они в то, что эти договоренности будут выполнены. Оказалось, что в то, что такие договоренности будут выполнены, полностью верят 5,6% опрошенных; в то, что эти договоренности будут выполнены частично сказали 31,3%; вариант ответа «Скорее всего, не будут выполнены» избрали 24,4% респондентов, а абсолютно не верят в выполнение этих договоренностей 34,2%; отказались отвечать на этот вопрос 4,4%