Азаров: Ющенко и Янукович вникли в суть

Президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Виктор Янукович достаточно вникли в суть тех изменений, которые нужно внести в законодательство. Об этом заявил сегодня на брифинге по результатам работы рабочей группы по вопросам подготовки к досрочным выборам первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай Азаров. "Я для себя считаю, что решить проблему досрочных выборов в стране, где они еще ни разу не проходили, можно только изменив законодательство. Это самый сложный момент, который требует и время и терпения. В рабочей группе представлены силы, которые исповедуют разные взгляды, достаточно сложно найти консенсус", - отметил он.

По словам Н.Азарова, президент и премьер все это поняли, поэтому появилось предложение дать рабочей группе время, чтобы выйти на согласованное решение. "Проблемы не новые, просто процесс их обсуждения сложен. Состав рабочей группы ни у кого не вызывает сомнений, и остается тем же самым", - подчеркнул министр.

РБК