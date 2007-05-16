Наша Украина видит, как на регионалах шапка горит

“Наша Украина” намерена обратиться в правоохранительные органы с целью расследования ситуации, сложившейся вокруг ДТП, в которой пострадал судья Кировского районного суда. Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, об этом заявил в интервью сайту RAZOM первый заместитель руководителя Центрисполкома партии “Наша Украина” Игорь ЖДАНОВ.

По его словам, “по информации из достоверных источников, которая имеется в распоряжении “Нашей Украины”, судья Кировского районного суда города Донецка, постановлением которого вчера было приостановлено действие указа Президента об увольнении судей КС Сюзанны СТАНИК и Валерия ПШЕНИЧНОГО, сегодня должен был повторно рассматривать этот вопрос”. “Мы не исключаем, что своим решением суд мог отменить предыдущие постановления о приостановке действия указов Президента”, - сказал И.ЖДАНОВ.

При этом он отметил, что “в таком развитии событий и в том, что произошло с судьей Кировского суда, были заинтересованы именно те политические силы, которые пытаются отменить указы Президента”. Также И.ЖДАНОВ отметил, что сегодняшние заявления “регионалов” по поводу ДТП можно назвать наподобие “на воре шапка горит”.

“ДТП с судьей Кировского районного суда – результат политических технологий, которые в последнее время активно используют политические оппоненты “Нашей Украины”. Авторами такого сценария обычно бывают заезжие политтехнологи, которые не несут ответственность за то, что происходит в Украине”, - сказал И.ЖДАНОВ.

“Мы считаем это недопустимым явлением и думаем, что такой инцидент был направлен на препятствие осуществлению правосудия в Украине”, - сказал он, отметив, что “Наша Украина” обратится в правоохранительные органы по поводу расследования этой ситуации.

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 мая, юристы “Нашей Украины” заявили, что считают незаконным постановление судьи Кировского райсуда Донецка по иску депутата из фракции Партии регионов Александра ЗАЦА о признании противоправными действий Президента Украины по увольнению судей Конституционного Суда Украины, которым остановлено действие соответствующих Указов в порядке обеспечения иска. Как сообщил руководитель юридического управления “НУ” Валерий КАРПУНЦОВ, “в соответствии с ч.1 ст.104 Кодекса административного судопроизводства Украины в административный суд имеет право обратиться с административным иском лицо, которое считает, что нарушены его права, свободы или интересы в сфере публично-правовых отношений. Указы Президента Украины об увольнении судей Конституционного Суда никоим образом не нарушают права народного депутата ЗАЦА или какого-либо другого народного депутата Украины, поскольку они не касаются их лично”.

Кроме того, отмечают юристы, увольнение судей Конституционного Суда не влияет и на дееспособность Суда, поскольку пленарные заседания КСУ являются полномочными при условии присутствия на них не менее 12 судей (статья 51 Закона Украины “О Конституционном Суде Украины”)”.

16 мая Партия регионов заявила о давлении со стороны заместителя главы Секретариата Президента Украины Игоря ПУКШИНА на Кировский районный суд Донецка, который прекратил действие указа Президента об освобождении судей Конституционного Суда С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНОГО.

Утром 16 мая в Донецке в ДТП пострадал судья Кировского районного суда города Иван ПОДОЛЯНЧУК. Как сообщил председатель Кировского райсуда Анатолий ЛЕВАДА, утром, когда судья И.ПОДОЛЯНЧУК ехал на работу, его автомобиль "Ниву" подрезала машина без номеров. В результате ДТП судья получил травмы.