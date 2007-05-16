Партия регионов: оппозиция страдает поносом и аллергией

В Украине - новый виток противостояния. Так считает нардеп от Партии регионов Елена Бондаренко, сообщает сайт ПР . Съезды, отзывы подписей под универсалом, продолжение кадровых чисток в президентском стане…«Диалог» (точнее, перебранка) продолжается, но конца переговорному процессу не видно. «Регионы» не хотят по беспределу, «оранжевые» не могут по закону… Так нардеп описывает свое видение ситуации.

По ее словам, регионалы хотят простых, понятных, прозрачных и единых для всех правил. Честного голосования по единому реестру избирателей, который необходимо образовать. Честного подсчета, а это значит, потребуется полное переформатирование ЦИКа. Работы честных судов, в которых можно защитить результат от фальсификаторов.

В то же время Бондаренко заявила, что «у оппозиции такое положение вещей вызывает скрежет зубов, понос из ультиматумов и невиданную аллергию? Почему оппозиция настаивает на том, чтобы выборы проводились на основе каких-то политических договоренностей (читай, по понятиям), а не на основе Закона?», - вопросила депутат.

И сама себе ответила: «Объяснение напрашивается одно – оппозиция хочет сжульничать. Она ведет себя как наперсточник на вокзале. Так ведут себя те, кто на самом деле жаждет не выборов, а хочет совершить под выборный шумок государственный переворот. Такие выборы – всего лишь ширма, всего лишь фикция, ибо нет в украинском законодательстве норм, по которым данные выборы могли быть организованы».

«Регионы», утверждает Бондаренко, будут настаивать на жестком соблюдении всех процедурных норм, на адаптации законодательства под новые выборы, на прозрачности принимаемых решений.