Янукович собирается к Ющенко на 11 часов

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует встретиться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО сегодня в 11 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщил сегодня на заседании правительства.

«Через 45 минут у меня состоится встреча с Президентом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом премьер-министр подчеркнул, что позиция правительства остается последовательной и взвешенной. «Наша главная задача, задача правительства – обеспечить жизнедеятельность страны, обеспечить рост экономики, спокойствие в обществе и стабильность», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.