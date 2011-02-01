Литвин говорит, что оппозиция сегодня подкупала депутатов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент, внеся изменения в Конституцию относительно проведения очередных выборов народных депутатов в октябре 2012 года, стабилизировал ситуацию в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями органов местного самоуправления.

«Окончательное принятие этих изменений внесло некоторую определенность, стабильность и предсказуемость в нашу жизнь», - сказал председатель ВР.

По словам В.ЛИТВИНА, некоторые политические силы делали все возможное, чтобы их депутаты не голосовали за соответствующие изменения к Конституции.

«Долго дергали – ты туда не ходи и сюда не ходи. Вот тебе расписка, что ты будешь на первых местах во время избирательной кампании. Сегодня раздавали такие расписки депутатам с местами, чтобы только они не голосовали», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, если бы сегодня не было принято такое решение, то это внесло бы только хаос, поскольку не было бы принято и решение о проведении выборов в ближайшее время.

«Если бы не приняли это решение - и выборов бы не было, и определенности бы не было», - считает В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла Закон Украины “О внесении изменений в Конституцию Украины” относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.

“За” проголосовали 310 из 350 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, закон поддержали 180 депутатов из фракции Партии регионов, 7 – из фракции “БЮТ-Батьківщина”, 41 депутат от НУ-НС, 25 – от КПУ, 20 – от Народной партии и 37 внефракционных депутатов.

Фракция «БЮТ-Батьківщина» исключила из своего состава 7 народных депутатов, которые голосовали за внесение изменений в Конституцию.