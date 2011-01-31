Одесский горсовет выступил против героизации Бандеры и Шухевича

Одесский городской совет сегодня принял решение «О недопустимости героизации лиц, сотрудничавших с гитлеровским режимом».

Как передает корреспондент УНИАН, его поддержали большинство депутатов (95 голосов - «за», 14 – воздержались).

Выступая на сессии, депутат-«регионал» Геннадий ТРУХАНОВ высказал мнение, что «недопустимо считать героями людей, которые в годы Великой Отечественной войны сотрудничали с захватчиками». По его словам, “большинство горожан отрицательно восприняли указы Президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении званий Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу”.

Поддержал его член фракции партии «Родына» Александр КАЗАРНОВСКИЙ, высказав возмущение тем, что власти западноукраинских областей переименовывают улицы своих городов в честь С.Бандеры и Р.Шухевича. Поэтому проект решения горсовета, по его мнению, следовало бы дополнить положением «о категорическом несогласии с этими переименованиями». Впрочем, его предложение не получило поддержки депутатского большинства.

Председательствующий на сессии мэр Одессы Алексей КОСТУСЕВ солидаризировался с депутатами, выступившими «за отмену президентских указов о героизации и восстановление исторической справедливости»: «Мы не должны быть идеологически беззубыми, не должны позволять нам навязывать ложные чужие ценности. У нас есть своя идеология, и мы будем за нее бороться».

Вместе с тем мэр Одессы заявил, что не считает своей прерогативой комментировать исторический факт подписания руководством гитлеровской Германии и коммунистического СССР «Пакта Риббентропа-Молотова, ознаменовавшего совместным парадом войск Вермахта и РККА во Львове и Бресте».

«Наши ветераны с немцами никогда не сотрудничали, - сказал А.КОСТУСЕВ, - они воевали с фашистами и победили, слава Богу».

«То, что политика была, пакт Молотова-Риббентропа. Ну чего я, мэр города, должен комментировать исторические вещи? У меня есть своя позиция по этому вопросу, она вам известна. История очень интересная вещь, и там случаются вещи порой парадоксальные», - заключил А.КОСТУСЕВ.