Адвокат вдовы Гонгадзе считает, что заказчиков убийства отмазывают

Адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО не удовлетворена сегодняшним решениям суда, который подтвердил правомерность отмены Генеральной прокуратурой обвинения экс-генералу МВД Алексею ПУКАЧУ в части совершения им убийства журналиста Георгия Гонгадзе на заказ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам после завершения судебного заседания, комментируя соответствующее постановление Печерского райсуда Киева.

«Мы, конечно, не удовлетворены решением и будем его обжаловать в Апелляционном суде», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

При этом она выразила сожаление, что суд, вынося постановление, допустил ту же ошибку, что и прокуратура, которая утверждает, что А.ПУКАЧ действовал, исполняя преступный приказ экс-главы МВД Юрия Кравченко и других не установленных следствием лиц, но не видит в этом заказного характера убийства.

По мнению адвоката, «это свидетельствует о попытке следователей помочь лицам, которые были заинтересованы в убийстве, избежать привлечения к ответственности».

«То есть, ПУКАЧ остается крайним и последним в цепи этого преступления», - сказала адвокат, добавив при этом, что она не исключает, что незаконное решение по этому делу будет еще не одно.