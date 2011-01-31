Адвокат вдовы Гонгадзе считает, что заказчиков убийства отмазывают
Пукачу приказали, но убийство не заказное...
|Валентина Теличенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам после завершения судебного заседания, комментируя соответствующее постановление Печерского райсуда Киева.
«Мы, конечно, не удовлетворены решением и будем его обжаловать в Апелляционном суде», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.
При этом она выразила сожаление, что суд, вынося постановление, допустил ту же ошибку, что и прокуратура, которая утверждает, что А.ПУКАЧ действовал, исполняя преступный приказ экс-главы МВД Юрия Кравченко и других не установленных следствием лиц, но не видит в этом заказного характера убийства.
По мнению адвоката, «это свидетельствует о попытке следователей помочь лицам, которые были заинтересованы в убийстве, избежать привлечения к ответственности».
«То есть, ПУКАЧ остается крайним и последним в цепи этого преступления», - сказала адвокат, добавив при этом, что она не исключает, что незаконное решение по этому делу будет еще не одно.