БЮТ прогнозирует, что радужных тонов на этой сессии не будет

Фракция «БЮТ-Батькивщина» предлагает провести специальное совместное заседание Верховной Рады и Кабинета министров относительно социально-экономической ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Согласительного совета ВР заявил лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, уже сейчас целиком очевидно, что «текущей сессии в радужных тонах не будет».

По словам И.КИРИЛЕНКО, на сегодняшний день большинство граждан Украины столкнулось с проблемой роста цен на товары и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Тарифы - как снежный ком, цены - безумны. Люди сводят концы с концами еле-еле», - сказал он.

Поэтому, по убеждению И.КИРИЛЕНКО, должно состояться специальное заседание парламента и Кабмина, на котором будут определены основные законопроекты, которые нужны принять для урегулирования социально-экономической ситуации.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отметил, что такое предложение «заслуживает на внимание».

До проведения такого совместного заседания В.ЛИТВИН предложил провести Согласительный совет при участии членов Кабмина с тем, чтобы определить алгоритм заседания. «Нужно действительно провести такое заседание», - сказал он.