Президент уволил еще одного губернатора
13:28, 12 мая 2006Политика
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Указ размещен на официальном сайте главы государства
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом освободил Степана БУЛЬБУ от должности председателя Полтавской областной государственной администрации в связи с избранием его народным депутатом Украины.
Указ размещен на официальном сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, 27 апреля правительство рекомендовало Президенту освободить С.БУЛЬБУ от должности председателя Полтавской облгосадминистрации в связи с избранием в Верховную Раду.
28 апреля С.БУЛЬБА заявил, что уйдет в отставку и будет работать в парламенте.
С.БУЛЬБА был избран народным депутатом Украины по спискам Социалистической партии Украины.
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