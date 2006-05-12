Президент уволил еще одного губернатора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом освободил Степана БУЛЬБУ от должности председателя Полтавской областной государственной администрации в связи с избранием его народным депутатом Украины.

Указ размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля правительство рекомендовало Президенту освободить С.БУЛЬБУ от должности председателя Полтавской облгосадминистрации в связи с избранием в Верховную Раду.

28 апреля С.БУЛЬБА заявил, что уйдет в отставку и будет работать в парламенте.

С.БУЛЬБА был избран народным депутатом Украины по спискам Социалистической партии Украины.