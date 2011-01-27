Верховный суд РФ ликвидировал автономию украинцев в России
Семененко говорит, кампания скоординирована
|Валерий Семененко
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил сопредседатель ФНКА УР Валерий СЕМЕНЕНКО.
«Верховный суд России отклонил нашу жалобу, и решение о ликвидации автономии вступило в законную силу. Наши доказательства не были восприняты», - сказал В.СЕМЕНЕНКО.
По его словам, после этого ФНКА УР будет исключен из реестра общественных организаций Министерства юстиции России, а дальше «будут игрища по созданию новой организации».
В.СЕМЕНЕНКО подчеркнул, что после такого решения суда у всех сложилось впечатление, что это скоординирована кампания против руководства автономии.
Он также сообщил, что сейчас рассматривается вопрос о подаче жалобы на вышеупомянутое решение российского суда в европейские судебные инстанции. По его словам, 5 февраля соберутся руководители местных украинских организаций, которые планируют принять решение относительно обращения в европейский суд.
«Сейчас мы не исключаем такой возможности. Решение будет приниматься большинством руководителей», - сказал В.СЕМЕНЕНКО.
При этом он не исключил, что работники посольства убедят их не делать этого, поскольку не хотят, чтобы этот вопрос затрагивался в Европе.
Кроме того, В.СЕМЕНЕНКО сообщил, что 31 января Верховный суд России рассмотрит вопрос относительно ликвидации Объединения украинцев России (ОУР). Он отметил, что ОУР собирается подать встречный иск в местный суд против предупреждения со стороны Минюста России, которое было сделано из-за его (В.СЕМЕНЕНКО – УНИАН) участия в одной из телепередач.
«Если мы ничего не будем делать, то точно закроют и ОУР», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2010 г. Верховный суд РФ принял решение ликвидировать Федеральную национально-культурную автономию украинцев России. Решением Верховного суда России был удовлетворен иск Министерства юстиции РФ, которое добивалось роспуска этой организации в связи с «выявлением нарушений в хозяйственной деятельности».
Кроме того, иск Минюста базировался на жалобе активиста фонда «Родина» Николая ЖУРАВЛЕВА, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».
ФНКА УР подала в Верховный суд РФ кассационную жалобу на это решение.
Также Министерство юстиции Российской Федерации направило исковое заявление в Верховный Суд РФ о ликвидации Объединения украинцев России.
Сопредседателем ФНКА УР и ОУР является В.СЕМЕНЕНКО.