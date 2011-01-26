Год президентства Януковича: мы опять на развилке

Глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО отмечает как один из положительных моментов первого года президентства Виктора ЯНУКОВИЧА отсутствие конфликта между высшими институтами государственной власти, в первую очередь, между Президентом и правительством Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политолог сказал в ходе круглого стола на тему: «Год президентства ЯНУКОВИЧА: предварительные итоги».

В.ФЕСЕНКО подчеркнул, что в 2010 году «произошла концентрация власти в руках Президента Украины». По его словам, сегодня в стране нет конфликта между высшими институтами государственной власти. Он подчеркнул, что «конфликт ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО достал всех в Европе и западных союзников очень сильно». В то же время эксперт добавил: «Скоро европейцы увидели и негативы вот такой концентрации власти», поскольку «кто бы ни был Президентом Украины, это объективно будет создавать риски авторитарных тенденций».

Политолог подчеркнул, что сегодня «вызовов для демократии стало больше», и сегодня можно сказать, что в Украине - «частичная демократия».

Как считает В.ФЕСЕНКО, «ухудшилась политическая атмосфера в стране, в первую очередь, это касается отношений между властью и опозицией, усилилось политическое напряжение - драки в парламенте, применение физической силы». По его словам, это «просто рушит остатки имиджа Украины за рубежом».

Он подчеркнул: «Если мы раньше говорили о кризисе украинского парламентаризма, то сегодня можно говорить об упадке украинского парламентаризма». При этом В.ФЕСЕНКО добавил, что «позитивом является стабильно работающее парламентское большинство. Результативность парламента возросла, но какой ценой?».

По мнению В.ФЕСЕНКО, «отношения между властью и оппозицией ненормальны». По его словам, со стороны власти можно наблюдать «избирательное давление» на оппозицию, в котором «есть и элементы личной мести по отношению к некоторым фигурам». «Ситуацию надо исправлять, если еще это возможно сделать, поскольку ситуация очень серьезная», - добавил он.

Как отметил В.ФЕСЕНКО, в 2010 году была усилена тенденция «кризиса доверия и к власти, и к оппозиции». «Ни один украинский ведущий политик не имеет положительного баланса доверия у людей», - добавил он.

Главным позитивным моментом деятельности нынешней власти политолог назвал сохранение курса на европейскую интеграцию, несмотря на то, что многие представители нынешней власти не разделяют европейские ценности.

По его словам, «улучшилась атмосфера в отношениях с Россией – это позитив, потому что любой конфликт с Россией создает проблемы для Украины».

Как подчеркнул В.ФЕСЕНКО, «к концу года стало очевидно, что Харьковские соглашения скорее стали проигрышем, чем выигрышем, потому что стало понятно - не изменилась формула цены на газ, а именно в этом главный проигрыш украинской стороны». При этом он отметил, что «восстановление многовекторной внешней политики в нынешних условиях - это скорее плюс, чем минус». «Мы опять очутились на развилке: в какую сторону будет дальше развиваться страна и внутриполитически, и внешнеполитически», - добавил он. «Ответа однозначного нет», - считает В.ФЕСЕНКО.

Он также назвал позитивным то, что власть объявила о структурных реформах. «Но то, как они готовятся и как некоторые из них реализуются – это большой минус, здесь есть серезные проблемы»,- добавил эксперт.

По его словам, «риски власти в том, как эти реформы будут реализованы». «От этого будет зависить и судьба нынешней власти», - отметил В.ФЕСЕНКО.