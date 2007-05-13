Томенко сломал ногу

Заместитель председателя Верховной Рады Украины V созыва Николай ТОМЕНКО сломал правую ногу.

Об этом УНИАН сообщила его пресс-секретарь Юлия ЦАРЕНКО.

В частности, по ее словам, сегодня Н.Томенко принимал участие в открытии новых теннисных кортов на НСК «Олимпийский» в Киеве в рамках празднования Дня здоровья семьи.

В мероприятии также приняли участие министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Виктор КОРЖ, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА, председатель комитета ВР по вопросам молодежной политики, спорта и туризма Александр ВОЛКОВ.

В ходе открытия теннисных кортов состоялся детский теннисный турнир.

После награждения его победителей высокодолжностные лица решили также сыграть в теннис. В частности, состоялся парный турнир, в котором приняли участие Н.Томенко, С.Бубка с одной стороны, а из другой - В.Корж и первый вице-президент Федерации тенниса Герман ВЕНИАМИНОВ.

Собственно, во время этого турнира Н.Томенко и сломал правую ногу. Сразу после инцидента он был доставлен в частную медицинскую клинику «Борис», где ему оказали необходимую помощь и наложили гипс.

Теперь Н.Томенко уже находится дома.