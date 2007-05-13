Коалиция: договариваться с Ющенко нет смысла

Коалиция национального единства называет политической провокацией заявление руководителя Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Валерия ГЕЛЕТЕЯ о подготовке покушений на украинских политиков и требует от Генеральной прокуратуры дать правовую оценку действиям представителей Секретариата Президента.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении руководителей фракций Коалиции национального единства за подписями Раисы БОГАТЫРЕВОЙ (Партия регионов), Ивана БОКОГО (СПУ) и Петра СИМОНЕНКО (КПУ).

“Секретариат Президента сегодня формирует общественное мнение по реализации силового сценария и введения прямого президентского правления. Об этом свидетельствует заявление руководителя Главного управления по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Валерия ГЕЛЕТЕЯ. Попытка запугать общество участием криминальных сил в политике, обвинение представителей коалиции в подготовке покушения на лидеров оппозиции, намеки на участие спецслужб иностранных государств с целью углубления противостояния в стране является ничем иным, как стремлением дискредитировать парламентскую коалицию в глазах украинского общества, европейского сообщества, спровоцировать нестабильность в Украине”, – говорится в заявлении.

Руководители фракций коалиции считают заявление В.ГЕЛЕТЕЯ безответственным и расценивают “как политическую провокацию, организованную криминальными методами, основная цель которых, – срыв переговорного процесса”.

“В.ЮЩЕНКО еще раз подтвердил: договариваться с ним не имеет смысла, поскольку цель Президента – не поиск компромисса, а поиск способов денонсации политической реформы, узурпации власти в Украине”, - считают руководители фракций.

Коалиция требует от Генеральной прокуратуры Украины дать безотлагательную правовую оценку утверждениям В.ГЕЛЕТЕЯ. “Если по результатам проверки выяснится, что заявление чиновника Секретариата является провокационным заказом, он обязан будет нести ответственность за свои «разоблачения» согласно действующему законодательству”, - заявляют руководители фракций.

“Мы будем настаивать на том, чтобы Президент освободил чиновника-провокатора и тех, кто благословил его на воочию неоднозначные с позиции Уголовного кодекса действия, в случае, если правоохранительные органы не установят, что господин ГЕЛЕТЕЙ предоставил достоверную информацию. Особо следует отметить, что частота провокаций с участием спецслужб является втягиванием подконтрольных Президенту структур в политику. Сегодня и СБУ, и Управление по вопросам правоохранительной деятельности Секретариата Президента стали инструментом давления на суды, парламент, общество. Вполне очевидное использование силовиков в политических целях ставит под угрозу национальную безопасность Украины”, - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 11 мая В.ГЕЛЕТЕЙ сообщил, что Секретариат Президента имеет в своем распоряжении материалы, в которых расписаны схемы дестабилизации в обществе и схемы покушений на известных украинских политиков.