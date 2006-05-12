БЮТ собирается вывести ДУСю на чистую воду

Заместитель руководителя Блока Юлии Тимошенко Николай ТОМЕНКО сообщил, что БЮТ в новой Верховной Раде Украины будет инициировать не только парламентские, но и общественные слушания при участии руководства Государственного управления делами для того, чтобы выяснить, сколько денег из государственного бюджета расходуется на льготы высоким должностным лицам системы государственной власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, по его словам, «поскольку на сегодняшний день, согласно Указу Президента КУЧМЫ (под грифом «опубликованию не подлежит») от 23 февраля 2000 года, материально-техническое обеспечение деятельности высших государственных органов осуществляет ГУД, финансируемое из госбюджета, то мы считаем необходимым сделать публичной деятельность этого учреждения, а также заслушать информацию ее руководителей относительно перечня государственных предприятий, которые находятся в его ведении, и расходов на их содержание».

По словам заместителя руководителя БЮТ, «также наша команда выполнит свои предвыборные обещания относительно внесения изменений в Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» в части льгот и привилегий для народных избранников относительно получения ими жилья, лечения, отдыха, денежных выплат и тому подобное».

Как отметил Н.ТОМЕНКО, в частности, на законодательном уровне нужно лишить народных депутатов права на получение жилья для постоянного проживания или предоставления им солидной денежной компенсации для создания «надлежащих жилищных условий». По убеждению Н.ТОМЕНКО, только депутаты из других городов должны иметь право на получение временного служебного жилья, которое после сложения народным избранником своих депутатских полномочий вновь будет возвращаться в государственную собственность.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что депутатские льготы и суммы расходов на это из госбюджета были тайной во время всех предыдущих созывов украинского парламента, и только в конце сессии Верховной Рады предыдущего созыва удалось «рассекретить» «квартирный вопрос» депутатов. Оказалось, сказал он, что почти каждый второй народный избранник получил вместе с мандатом, неприкосновенностью и другими льготами еще и возможность получить киевскую квартиру или существенную денежную компенсацию. Так, по словам Н.ТОМЕНКО, самой «дорогой» оказалась фракция «Нашей Украины», 29 представителей которой получили компенсации на приобретение квартир на общую сумму 5 миллионов 575 тысяч 550 гривен. Еще 11 депутатов этой фракции получили бесплатные квартиры в столице. Второе место в этом перечне заняла Партия регионов – 15 квартир в депутатских домах, а также 21 материальная компенсация на сумму 4 миллиона 601 тысяча 950 гривен. Народная партия Литвина взяла из госбюджета денежной компенсации на сумму 2 миллиона 795 тысяч 650 гривен и 16 квартир, а Коммунистическая партия – 1 миллион 342 тысячи 251 гривню и 12 квартир и т.д., сообщил Н.ТОМЕНКО.

«Это – только вершина «айсберга» всех преференций для украинских высоких должностных лиц. Поэтому общество должно знать, сколько денег налогоплательщиков тратится из государственного бюджета на обеспечение льготами высоких чиновников, которое широко практиковалось во времена коммунистической Украины и было поддержано уже при украинской независимости», - считает Н.ТОМЕНКО. Поэтому, по его убеждению, расходы из госбюджета на льготы высоким должностным лицам должны быть не только под парламентским, но и под общественным контролем.