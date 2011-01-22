Президент возложил цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому
12:31, 22 января 2011Политика
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Были также Азаров, Литвин и Кравчук
По случаю Дня Соборности Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому в Киеве.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в торжественной церемонии также приняли участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК, народные депутаты Украины, члены правительства, представители общественности, руководство столицы.
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