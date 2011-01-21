Кто где митингует 22-го?

В Киевскую городскую государственную администрацию поступили письменные сообщения о проведении 22 января массовых мероприятий в центральной части города Киева от объединений граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, сообщения поступили от: КГО «Украинская народная партия», общественной организации «Фронт Змин», КГО «Всеукраинское объединение «Батькивщина», ГОО «Творческое объединение «Медиапространство», ВМОО «Молодые регионы», Украинского всемирного координационного совета, «Гражданской реформы украинского общества», партии «Русь», «Братства казацкого боевого обычая «Спас» и инициаторов собраний по вопросу всеукраинского референдума Александра ДАНИЛЮКА и Андрея ХАРТАНОВИЧА.

С целью решения вопросов, связанных с проведением 22 января негосударственных массовых мероприятий в центральной части города Киева, при участии организаторов мероприятий, народных депутатов Украины, а также представителей правоохранительных органов и соответствующих структурных подразделений в КГГА состоялось рабочее совещание, по результатам которого принято к сведению, что:

на Софийской площади с 14.00 до 17.00 совместную акцию проводят: Всеукраинское объединение «Батькивщина», творческое объединение «Медиапространство», Украинский всемирный координационный совет, «Гражданская реформа украинского общества», А.ДАНИЛЮК и А.ХАРТАНОВИЧ. Ответственность за организацию мероприятия взял на себя Украинский всемирный координационный совет. Ордер на установку сценических конструкций получает «Батькивщина»;

- на Контрактовой площади с 11.00 до 14.00 акцию проводит общественная организация «Фронт Змин» (без перекрытия движения транспорта, с установкой сценических конструкций);

Украинская народная партия планировала пронести центром столицы Государственный Флаг Украины большого размера. Руководство УНП сообщило, что маршрут акции планируется от памятника Тарасу Шевченко по ул. Владимирской до Михайловской площади;

ВМОО «Молодые регионы» проведение запланированных акций на Майдане Незалежности и Софийской площади отменило;

- «Братство казацкого боевого обычая «Спас» проведет массовую акцию «Объединение двух берегов Днепра, двух частей Украины» с 11.00 до 13.00 на мосту Патона.

Также в День Соборности Украины КГГА окажет содействие в подготовке и проведении общегосударственных мероприятий с участием Президента Украины, а именно: церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому - в 11.00 и торжеств в Национальном дворце искусств «Украина» - в 12.00.

Самой же Киевской горгосадминистрацией запланировано проведение 22 января мероприятий, посвященных Дню Соборности, в частности:

праздничного концерта с участием творческих коллективов из областей Украины на Майдане Незалежности с 11.30 до 21.00 – совместно с Министерством культуры;

художественной ярмарки на Крещатике (от ул. Городецкого до ул. Прорезной) – с 9.00 до 20.00.