Украинцы в Европе выступили в защиту Бандеры

Общественные организации украинцев в Европе возмущены отменой президентского указа о присвоении Степану Бандере звание Героя Украины. Об этом говорится в заявлении, которое подписали украинские ассоциации Португалии, Испании, Италии, Греции и Германии.

Авторы отмечают, что Степан Бандера - герой не для отдельной части Украины, а для каждого сознательного украинца, независимо от места жительства.

Сообщение об отмене упомянутого указа, цитирует Радио Свобода, называют «сознательной антиукраинской провокацией властной верхушки, признаком ее политической незрелости и угрозой для самого существования государства Украины».

Украинские эмигранты призывают Президента Виктора Януковича прекратить проводить антиукраинскую политику по заказу северного соседа и не лишать народ собственной истории.

Общественные объединения украинцев в Европе солидарны с областными советами и политическими организациями, которые выступили против «этого незаконного и антинародного решения».