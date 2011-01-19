Эксперты: российский Ту-154 в 2001-ом не могла сбить украинская ракета

Украинские эксперты считают, что запущенная с крымского полигона зенитная ракета не могла сбить российский Ту-154 в октябре 2001 года.

Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ-Украина»,ссылаясь на имеющиеся в ее распоряжении заключение Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) и выводы Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о причинах крушения самолета Ту-154, принадлежавшего российской авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines).

Издание отмечает, что 17 января в Хозяйственном суде Киева прошло очередное заседание по иску российской авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) к Министерству обороны Украины с требованием возместить ущерб от крушения принадлежавшего ей самолета Ту-154 над Черным морем в октябре 2001 года. Стороны заслушали экспертов, давших свою оценку причин крушения лайнера. Согласно выводам украинских экспертов, Ту-154 не был сбит украинской зенитной ракетой.

Газета пишет, что российская компания требует от Минобороны и Госказначейства Украины возмещения материального ущерба. Сумма исковых требований составляет 15 млн. долларов, однако авиакомпания выразила готовность уменьшить ее до 6,5 млн. долларов.

«КоммерсантЪ-Украина» напоминает, что в 2004 году авиакомпания "Сибирь" подала в Хозяйственный суд Киева иск к Минобороны и Госказначейству. Исковые требования авиакомпании "Сибирь" базируются на результатах расследования, которое МАК завершил в 2004 году. В соответствии с выводами МАК, самолет Ту-154 был сбит "боевой частью 5Б14Ш ракеты 5В28 зенитного комплекса С-200В", которая подошла к самолету "сверху, сзади и слева". "Срабатывание взрывного устройства произошло в 9.45 (по всемирному координированному времени (UTC)) на высоте 15 м над корпусом самолета", – отмечается в документе. По результатам математического моделирования, проведенного на основании трех точек траектории полета ракеты, определенных по расположенному в городе Геленджик (Краснодарский край, Россия) радиолокатору, МАК установил, что ракета была запущена из района Феодосии (Крым).

"Известно, что в ходе учений войск ПВО Украины со стартовой позиции зенитно-ракетного комплекса С-200В, расположенного в районе Феодосии, в 9 ч 41 мин. 20 сек. (UTC) был произведен запуск ракеты, контроль над полетом которой был утрачен. Полное соответствие всех имеющихся фактов и результатов дополнительных исследований позволяет сделать вывод, что произошло поражение самолета Ту-154 именно этой ракетой", – отмечается в документе. Там же указывается, что ракета пролетела 240 км в течение 220 сек.

Газета пишет, что на проведении дополнительной экспертизы в КНИИСЭ настояли представители Минобороны, отрицающие, что лайнер был сбит именно украинской ракетой. Исследование началось в 2008 году и завершилось в мае 2010 года. В комиссию вошли шесть специалистов КНИИСЭ и трое сотрудников Харьковского института воздушных сил им. Кожедуба. Они изучили условия, при которых, согласно выводам МАК, самолет Ту-154 мог быть поражен ракетой. Комиссия пришла к заключению, что во время подрыва боевой части ракеты расстояние до самолета должно было составлять 780 м. В таком случае в самолет попало бы "до трех поражающих элементов". "Уничтожение самолета при таких условиях является практически невозможным", – утверждается в выводах КНИИСЭ.

В отчете, среди прочего, также сказано, что мишень "Рейс" за три минуты до катастрофы Ту-154 была уничтожена огнем другого зенитно-ракетного комплекса – С-300 ПС, расположенного в 11 км от С-200В. В 9.42 по UTC (в 12.42 по киевскому времени) было прекращено излучение и радиолокационной аппаратуры С-200В, что также исключает возможность попадания в самолет украинской зенитной ракеты.

Отрицая поражение самолета украинской зенитной ракетой, эксперты КНИИСЭ не указывают других возможных причин крушения Ту-154. Отвечая в ходе судебных слушаний на вопросы представителя истца – партнера правовой группы "Павленко и Побережнюк" Александры ПАВЛЕНКО, эксперты не исключили, что источник поражения самолета мог находиться как снаружи, так и внутри лайнера, в частности представлять собой взрывное устройство, помещенное "между потолком внутренней части самолета" и его внешней оболочкой.

Представители истца подготовили объяснения, в которых утверждают, что во время проведения альтернативной экспертизы был нарушен ряд процессуальных норм. В частности, представители КНИИСЭ и Харьковского института воздушных сил не проводили самостоятельные исследования, а лишь проверяли выводы МАК. Кроме того, в заключениях экспертов нет перечня исследовавшихся объектов, а также информации об их состоянии. "В список не включены сферические объекты диаметром около 10 мм, которые могут быть поражающими элементами боевой части ракеты 5В28", – указывается в объяснениях представителя истца. Еще одним процессуальным нарушением адвокаты "Сибири" считают привлечение к экспертизе сотрудников Харьковского института воздушных сил – структуры, подчиненной одному из ответчиков – Минобороны.

Следующее заседание по делу состоится 27 января.

Как сообщалось, катастрофа самолета Ту-154, следовавшего из Тель-Авива в Новосибирск, произошла над Черным морем 4 октября 2001 года. Согласно выводам МАК, лайнер был сбит украинской ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса С-200В во время учений, проходивших в Крыму. Погибли 78 человек: 51 гражданин Израиля и 27 граждан России.

В октябре 2004 года Генеральная прокуратура Украины закрыла ранее возбужденное уголовное дело в связи с отсутствием в действиях чиновников Минобороны состава преступления. По версии следствия, к катастрофе привело роковое стечение обстоятельств. На протяжении 2003-2005 годов украинское правительство выплатило родственникам погибших 15,6 млн. долларов компенсации.