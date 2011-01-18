Социал-демократы призывают 32% населения объединиться

Партия «Народная власть» (лидер - Иосиф ВИНСКИЙ), Социал-демократическая партия (Юрий БУЗДУГАН), СДПУ(о) (Юрий ЗАГОРОДНИЙ), партия «Справедливость» (Станислав НИКОЛАЕНКО) призвали всех сторонников идеи социальной справедливости, европейского социализма, все левоцентристские партии, всех граждан Украины к единению, к формированию единой серьезной политической силы – «Української демократичної Лівиці».

Об этом говорится в заявлении Координационной «Української демократичної Лівиці», переданном агентству УНИАН.

В заявлении отмечается, что среди граждан Украины более 32% считают своим мировоззрением демократический социализм. “Однако интересы этих людей не представлены ни в правительстве, ни в парламенте, мало их и в местных советах. Обманом, подкупом, принуждением сторонников левоцентристской идеологии вынуждают голосовать за себя крупные олигархические партии”, - отмечают авторы заявления.

В заявлении сказано, что Украине нужные глубокие реформы, но “они не должны защищать богатых и унижать, грабить бедных”. “Мы не должны поддерживать необоснованное повышение пенсионного возраста, выселение из собственных квартир за несвоевременную оплату коммунальных платежей, независимо от того, есть у тебя работа или нет, трудоспособный ты или пенсионер, сокращение бесплатного обучения молодежи, замораживание размеров пенсий и заработных плат в бюджетной сфере, увеличение рабочего дня”, - заявляют в Координационной «Української демократичної Лівиці».

Авторы заявления отмечают: “Мы сможем этому противостоять только при условии, что будем действовать скоординировано, когда будем хорошо организованы”.

“Мы открыты к диалогу и сотрудничеству со всеми социалистическими и социал-демократическими партиями и общественными организациями, исповедующими левоцентризм”, говорится в заявлении и отмечается: “Украина не может лететь лишь с одним правым крылом, нужно политическое равновесие. Только объединенная «Лівиця» способна защитить свой народ от наглых современных нуворишей”.