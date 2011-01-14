Прокуратуре подсказывают, как потратить миллиард из бюджета

Увеличение на 1 млрд. грн. финансирования прокуратуры окажется расточительством, если правоохранители не потратят эти средства на закрытие казино.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал народный депутат Украины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ, комментируя подписание Президентом закона, ужесточающего ответственность за организацию игорного бизнеса.

(Напомним, 12 января Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования законодательства о запрещении игорного бизнеса в Украине”. Им предусмотрено, что применение финансовых санкций осуществляется по решению суда, принятого по иску органов милиции и/или органов государственной налоговой службы. Кроме того, Уголовный кодекс дополнен статьей 203-2 такого содержания: “Занятие игорным бизнесом – карается штрафом от десяти до пятидесяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. 2. Те же действия, если они были совершены лицом, ранее судимым за занятие игорным бизнесом, – караются ограничением свободы сроком до пяти лет”).

По словам Д.ВЕТВИЦКОГО, «сейчас у правоохранителей есть достаточно полномочий, чтобы выполнить закон и закрыть все заведения игорного бизнеса, а организаторов - посадить за решетку».

При этом депутат отметил, что «хотя подписанный Президентом закон о введении уголовной ответственности для организаторов игорного бизнеса является плагиатом, ведь идентичный законопроект я подавал еще 2009 году, в любом случае самое главное то, что такую ответственность все же ввели».

В то же время, напомнил Д.ВЕТВИЦКИЙ, в бюджете на 2011 год правительство почти на 1 млрд. грн. увеличило финансирование прокуратуры. По убеждению депутата, в то время, когда большинство людей не получили из бюджета ничего, «такое неадекватное финансирование может быть оправдано только в одном случае – если прокуратура потратит этот миллиард, отобранный у пенсионеров и детей, на то, чтобы раз и навсегда закрыть нелегальный игорный бизнес в нашей стране, который продолжает паразитировать на горе украинцев и вынимает из карманов рядовых украинцев миллиарды гривень».

Иначе, по убеждению Д.ВЕТВИЦКОГО, «увеличение финансирования прокуратуры с 1 млрд. 217 млн. до 2 млрд. 201 млн. окажется расточительством».