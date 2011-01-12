Янукович очертил главные задачи, стоящие перед властью

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что будет требовать неуклонного обеспечения запланированного в бюджете увеличения размеров прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время встречи с председателями областных государственных администраций и кандидатами на должности председателей райгосадминистраций.

В частности, Президент очертил главные задачи, стоящие перед властью в ближайшей перспективе. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что все они должны быть направлены на модернизацию страны, повышение ее конкурентоспособности

По словам В.ЯНУКОВИЧА, с этой целью и был начат ряд важных реформ. «Успешное развитие регионов и стабильное социально-экономическое развитие страны в целом - в основе этих реформ», – подчеркнул он.

Президент заметил, что бюджет на 2011 год сформирован на новой налоговой базе, главное задание которой – обеспечить условия для постоянного роста, повысить социальные стандарты.

«Это – бюджет реформ и развития. Он направлен на совершенствование всех направлений жизни нашей страны», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что приоритетными были и остаются социальные расходы.

«Я убежден, что наш системный подход в работе, наша определенность по многим вопросам и убежденность в том, что мы делаем, дадут результат. И мы будем гармонично развивать нашу страну, наши регионы. Страна будет становиться сильнее, и люди будут это чувствовать. Это означает, что мы будем делать то, чего сегодня ожидает общество», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме этого, он обратил внимание на важность обеспечения быстрейшего перехода к программно-целевому подходу в планировании и использовании бюджетных средств.

«На этот год 42 миллиарда гривень – бюджет развития регионов страны, которые будут направлены на региональные проекты», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Я буду требовать более тесной координации действий центральных и местных органов власти и более высокой ответственности должностных лиц», - подчеркнул Президент.

По его словам, профессиональность, принципиальность, добросовестность – основные критерии, на которых мы будем строить отношения с коллегами на всех уровнях.

Вместе с тем В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что 2011 год будет непростым годом, но он закладывает основу развития страны на многие годы вперед. «Все, что мы с вами делаем сегодня, – это на большую перспективу», – уверен глава государства.