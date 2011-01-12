КНСУ: "Если бы Служба безопасности действительно была украинской"

Более 30 активистов областного Комитета национального спасения пикетировали Управление Службы безопасности Украины в Ровно с требованием прекратить репрессии против оппозиции в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики, преимущественно представители политических и общественных организаций, которые входят в областной Комитет национального спасения Украины, провели митинг и озвучили обращение к председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ, которое передали руководству УСБУ в области.

По мнению авторов обращения, «Служба безопасности Украины, которая должна была бы стоять на принципах защиты прав и свобод в Украине, должна была бы реагировать на нарушения конституционного строя, которые совершает Президент Украины и Верховная Рада, стала слепым исполнителем воли нынешней власти».

Пикетчики также считают, что «узурпация Партией регионов власти в Украине, свертывание демократических свобод, грубые нарушения политических и социально-экономических прав граждан и посягательства на конституционный строй представляют серьезную угрозу существованию государства как такового».

«Полномасштабные репрессии против оппозиции в Украине и ее лидеров Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО, Богдана ДАНИЛИШИНА, Игоря ДИДЕНКО, Василия КУЙБИДЫ и других не могли бы пройти так масштабно, если бы СБУ действительно была украинской», - говорится в обращении к В.ХОРОШКОВСКОМУ.

Этот документ подписали координатор областного Комитета нацспасения Роман КОВАЛЬ, председатель областной организации Украинской народной партии Светлана НИКОЛИНА, председатель областной организации ВО «Свобода» Степан МОЛЧАН, заместитель председателя облорганизации ВО «Батьківщина» Валерий БОГОРОДИЦКИЙ, депутат областного совета Сергей ШТУРХЕЦКИЙ (“Народная самооборона”) и другие участники, которые представляют 10 политических партий и общественных организаций края.