Наша Украина: власть осуществляет демонстративное давление на суд

Политическая партия “Наша Украина” считает, что сегодня власть осуществляет демонстративное давление на суд.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении партии по поводу сообщения на сайте главы государства об отмене указа Президента Украины о присвоении Степану Бандере звания “Герой Украины”.

“В худших традициях верноподданнического малороссийства Администрация Президента Украины решила публично, на своем сайте отчитаться Москве о выполнении ее категорических требований – возвращении к сталинским подходам в трактовке исторической роли лидеров украинского освободительного движения”, - подчеркивается в заявлении.

В партии напоминают, что еще в апреле 2010 года Донецкий окружной административный суд принял политическое решение о признании недействительным Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «О присвоении Степану Бандере звания Герой Украины». 23 июня 2010 года Донецкий апелляционный административный суд оставил это противоправное решение в силе.

“Политическая партия «Наша Украина» категорически заявляет – эти решения не имеют ничего общего ни с правом, ни с исторической справедливостью”, - отмечается в заявлении.

По убеждению авторов документа, в основе подобных неправедных судебных решений лежит не закон, а незнание и неуважение к собственной истории. “Ведь решение Виктора ЮЩЕНКО о присвоении С.Бандере звания Героя Украины основывалось на детальном исследовании исторической правды, с учетом мнения ведущих ученых и общественности, с соблюдением всех требований Конституции и законов Украины”, - замечают в партии.

“Мы убеждены, что на нашей стороне не только историческая правда, но и право. Именно поэтому наши юристы подали кассационные жалобы на эти неправосудные решения донецких судов в Высший административный суд Украины. Отмену Указа о присвоении звания Героя Украины Степану Бандере мы будем рассматривать как прямой вызов всем украинцам, как угрозу для украинской государственности”, - говорится в заявлении “Нашей Украины”.

Власть, очевидно, понимает, отмечают в партии, что “ее попытка переписать украинскую историю и унизить, в угоду Москве, народных героев заказными решениями судов не только настраивает против нее украинцев. Оно не имеет под собой никакой правовой основы”.

“Именно поэтому, действуя со свойственным им цинизмом и нахальством, представители власти пытаются оказать публичное давление на судей Высшего административного суда Украины, прозрачно намекая своими заявлениями на сайте на решение, которого ожидают от украинского суда”, - говорится в заявлении.

Политическая партия «Наша Украина» категорически осуждает попытки власти оказывать давление на суд, “побуждая его вернуть в нашу действительность со свалки истории сталинские оценки украинского освободительного движения”.

“Нынешняя власть не вечна, поэтому все должны помнить об ответственности за свои действия”, - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 9 часов утра на сайте Президента Украины была размещена информация о том, что суд признал недействительным указ Президента о присвоении лидеру ОУН Степану Бандере звания “Герой Украины».

“Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО №46/2010 от 20 января 2010 года «О присвоении С.Бандере звания Герой Украины» решением суда признан недействительным”, - говорилось в сообщении.

Со временем на сайте главы государства было размещено объяснение, что, в частности, речь идет о том, что вступило в силу решение Донецкого окружной адмсуда, который отменил указ о присвоении С.Бандере звания Героя Украины.

“Постановлением Донецкого окружного административного суда от 2 апреля 2010 года был удовлетворен иск гражданина ОЛЕНЦЕВИЧА Владимира Эдуардовича к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО, третье лицо – БАНДЕРА Степан, о признании незаконным и отмене Указа Президента Украины от 20 января 2010 года №46 "О присвоении С.Бандере звания Герой Украины". Указ отменен.

Постановлением Донецкого апелляционного административного суда от 23 июня 2010 года постановление Донецкого окружного административного суда от 2 апреля 2010 года оставлено без изменений. Решение вступило в законную силу. Указ отменен.

На постановление суда апелляционной инстанции подан ряд кассационных жалоб в Высший административный суд Украины”, - говорится в сообщении пресс-службы Президента.

В то же время самого указа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно С.Бандеры на официальном сайте до сих пор нет.

В свою очередь, в ВАСУ сказали, что решение суда об отмене указа относительно С.Бандеры “вступило в силу законным образом”, но кассации будут рассматриваться.