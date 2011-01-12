Янукович подписал закон о правах концессионеров

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гарантирования прав концессионеров”.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон в новой редакции с предложениями Президента 23 декабря 2010 года.

Новая редакция закона предусматривает, что в случае расположения объекта концессии на земельном участке государственной или коммунальной собственности, полномочия относительно распоряжения которым осуществляет концессиедатель, такой земельный участок предоставляется в аренду концессионеру вместе с объектом концессии на срок действия концессионного договора в соответствии с Земельным кодексом Украины и Законом Украины "Об аренде земли". Право собственности на соответствующий земельный участок осуществляется концессиедателем в соответствии с законом.

Государство гарантирует соблюдение установленных актами законодательства условий для осуществления концессионерами деятельности, связанной с выполнением концессионных договоров, защиту их прав и законных интересов.

Изменения, которые вносятся в законодательство, не должны ухудшать условий для осуществления концессионерами деятельности по реализации проектов на условиях концессии. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица не имеют права вмешиваться в деятельность концессионеров, связанную с выполнением концессионных договоров, кроме случаев, если такое вмешательство предусмотрено законодательством, концессионным договором и осуществляется в пределах их полномочий.

Имущественные и финансовые ресурсы концессионеров, выполняющих концессионные договоры в Украине, не могут быть принудительно отчуждены, кроме случаев, установленных законом. Указанные ресурсы могут использоваться исключительно для осуществления спасительных мер в случае чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера. В таком случае концессионер имеет право на компенсацию в соответствии с законом.

В случае принятия органами государственной власти или органами местного самоуправления решений, нарушающих права концессионеров, ущерб, нанесенный им вследствие принятия таких решений, подлежит возмещению в порядке, установленном законом.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.