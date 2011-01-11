Добкин уже поставил харьковской ПР задачу на выборы-2012

Глава Харьковской облгосадминистрации, руководитель областного отделения Партии регионов Михаил ДОБКИН поставил перед своей парторганизацией задачу победить во всех 14 избирательных округах на выборах в Верховную раду Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного отделения ПР, эту задачу М.ДОБКИН поставил перед делегатами ХXІ конференции Харьковской областной организации Партии регионов.

Несмотря на то, что выборы будут в 2012 году, подчеркнул он, работать над победой следует начинать уже сегодня.

«Какой состав будет избран – так Верховная Рада и будет работать. Перед нами уже с сегодняшнего дня стоит задача – максимально активизировать работу на округах, депутаты всех уровней должны чётко знать и понимать, как будет выстроена система взаимодействий на выборах 2012 года», - сказал М.ДОБКИН.

«Многие из наших коллег, – отметил он, – эту работу и не прекращали, хотя были избраны по партийным спискам. Но есть у нас округа, которые по тем или иным причинам сегодня не имеют представителя от нашей партии, который вёл бы там системную работу».

М.ДОБКИН поставил задачу до середины февраля «полностью определиться с кандидатами по всем мажоритарным округам от Харьковской области, которых по нынешнему законодательству должно быть 14: 7 от города и 7 от области».

«Я уверен, что задача, которую мы поставим перед собой, – это победа во всех 14 избирательных округах», – заявил М.ДОБКИН.