ЦИК назвал свою дату выборов
11:30, 08 мая 2007Политика
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Магера думает, что болеть не позволят
Центризбирком считает оптимальным проведение досрочных парламентских выборов 1 или 8 июля.
|Андрей Магера
По его словам, проведение выборов в августе нежелательно. «Много людей будет в отпуске, и ЦИК просто не сможет найти людей для работы на избирательных участках», - сказал Магера.
Он считает, что в случае болезни членов ЦИК их будут увольнять. «Если, к примеру, 10 мая запустится маховик досрочных выборов, то ни парламент, ни президент не потерпят того, что член ЦИК не будет ходить на работу. Реакция, думаю, будет моментальной – «заболевшего» тут же уволят и на его место назначат нового человека», - заключил он.
Газета "Сегодня" со ссылкой на Газету по-киевски
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