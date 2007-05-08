ЦИК назвал свою дату выборов

Центризбирком считает оптимальным проведение досрочных парламентских выборов 1 или 8 июля.

Об этом сообщил член ЦИК Андрей Магера. «Для нас оптимальная дата выборов – 1 или 8 июля. Не позже. В этом случае все политические парламентские партии снова получат право подать кандидатуры в члены окружкомов», - сообщил Магера.

По его словам, проведение выборов в августе нежелательно. «Много людей будет в отпуске, и ЦИК просто не сможет найти людей для работы на избирательных участках», - сказал Магера.

Он считает, что в случае болезни членов ЦИК их будут увольнять. «Если, к примеру, 10 мая запустится маховик досрочных выборов, то ни парламент, ни президент не потерпят того, что член ЦИК не будет ходить на работу. Реакция, думаю, будет моментальной – «заболевшего» тут же уволят и на его место назначат нового человека», - заключил он.

Газета "Сегодня" со ссылкой на Газету по-киевски