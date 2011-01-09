Андрухович считает Януковича «пародией на Путина»

«С политической точки зрения, Украина сегодня не является европейской страной, - заявил Юрий Андрухович в интервью немецкой газете Frankfurter Rundschau. – Мы опять где-то в Евразии. Перспективы плохие. Властьимущие повторяют мантру о европейской интеграции, но в реальности они делают кое-что совсем иное». Ивано-франковский писатель советует Европейскому Союзу «воспользоваться риторикой правящей группы, чтобы осуществлять давление» и «обращаться с Украиной как с Беларусью».

На вопрос, является ли президент Янукович украинским Путиным, который «стабилизирует Украину» по примеру России, Андрухович ответил: «Путин элегантный, хитрый, спортивный, сексапильный. Янукович – это пародия на Путина. Но он хочет скопировать идеи вертикали власти и так называемой суверенной демократии. Свобода слова существует как и в России лишь в интернете, юстиция полностью утратила самостоятельность».

Изменения, которые произошли за год после прихода к власти в Украине Януковича, Андрухович в целом оценил пессимистически: «Я ожидал режима а-ля Кучма, но вышло хуже. Янукович и его соратники не имеют связи с Украиной. Страна для них – лишь инструмент, чтобы становиться еще более богатыми и влиятельными. Я опасаюсь, что Украина на пути к failed state (государства, которое не состоялось), которое больше не может выполнять свои функции».

«Единственная надежда, - подытоживает писатель Андрухович в интервью Frankfurter Rundschau, - заключается в том, что для властьимущих остается важной западная перспектива. У них банковские счета на Западе и они хотят проводить отпуска на Сардинии. Именно на это нужно давить».

Немецкая волна