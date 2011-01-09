Активисты «налогового Майдана» придут под окна Януковича

17 января в Киеве состоится акция протеста с требованием закрытия уголовных дел в отношении активистов "Налогового Майдана", сообщил координатор акций против Налогового кодекса Александр Данилюк.

"Эта акция конкретно касается "Майдана-2", и все, кто считает, что нужно закрыть уголовные дела, могут присоединиться к ней. Это не закрытая акция - на нее могут прийти все желающие", - сказал Данилюк.

Мероприятие состоится на улице Банковой в Киеве, где расположена администрация президента Виктора Януковича.

Данилюк сообщил, что уголовные дела были возбуждены против 8 участников акции, из них 2 сейчас находятся в следственном изоляторе.

"Это обычные участники акции протеста, которые были сознательно избраны для того, чтобы убедиться, что не будет никакой реакции со стороны организаторов. Но мы не будем это оставлять так просто, и мы будем требовать прекращения преследования", - подчеркнул он.

"Будем требовать, чтобы закрыли все эти уголовные дела, и, чтобы всех, кто сейчас в изоляторе, отпустили. Не было никаких противоправных действий, потому люди не должны находиться в следственном изоляторе", - прибавил Данилюк.

Напомним, с 22 ноября предприниматели объявили бессрочную акцию протеста против Налогового кодекса, который мог сильно отразиться на малом и среднем бизнесе. Тогда в центре Киева на Майдане Независимости был разбит палаточный городок, где почти две недели жили активисты.

Но после принятия Налогового кодекса в новой редакции с учетом поправок президента, которые немного упрощают давление на представителей бизнеса, палаточный городок был демонтирован, а акция протеста разогнана.

ТСН