Тернопольский горсовет принял обращение против политических репрессий

Тернопольский городской совет сегодня принял обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в Верховную Раду и Генеральную прокуратуру Украины, в котором требует прекратить политические репрессии в Украине. В обращении депутаты выражают обеспокоенность последними событиями в Украине, которые, по их убеждению, обретают признаки преследований и политических репрессий против представителей оппозиции.

«Попытки показательного привлечения к уголовной ответственности бывших членов правительства, задержания, допросы и обыски главных представителей бывшей власти напоминают печально известные сталинские репрессии 1933-1937 гг. Такие действия власти свидетельствуют о ее бессилии и попытке отвлечь внимание украинцев от сложной социально-экономической ситуации и системных просчетов в проведении так называемых «реформ», результатом которых является пока снижение уровня жизни разных слоев населения», - говорится в обращении.

Поэтому депутаты Тернопольского городского совета требуют немедленно прекратить политические репрессии и принять действенные меры по обеспечению конституционных прав граждан Украины.

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В то же время Тернопольский областной совет не смог принять обращения к руководству государства относительно политических репрессий в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за обращение к Президенту Украины, в Верховную Раду, Генеральную прокуратуру по поводу политических репрессий в Украине проголосовали 42 из 75 зарегистрированных депутатов при необходимых 54 голосах для того, чтобы вопрос был принят.