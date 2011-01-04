"Батьківщина" о допросе Тимошенко: видео можно подделать, где протокол?

Партия "Батьківщина" будет настаивать, чтобы Генеральная прокуратура Украины предоставила одному из независимых журналистов протокол следственных действий во время многочасового допроса лидера партии Юлии ТИМОШЕНКО 30 декабря 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН заявила пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА, комментируя информацию Генпрокуратуры о передаче журналисту видеозаписи, которой якобы подтверждается, что 30 декабря 2010 года следователь предлагал Ю.ТИМОШЕНКО покинуть Главное следственное управление, но она отказалась и продолжала находиться в помещении ведомства на протяжении 11 часов.

"Наша команда будет требовать, чтобы на запрос независимого журналиста с такой же скоростью Генеральная прокуратура предоставила протокол, который велся во время допроса Юлии Владимировны", - сказала она.

М.СОРОКА отметила, что очень удивлена оперативностью ведомства, которое в данном случае очень быстро отреагировало на запрос журналиста, поскольку обычно от ГПУ очень тяжело получить какую-либо информацию. "В данном случае почти мгновенно Генеральная прокуратура дала ответ", - сказала М.СОРОКА.

По ее словам, видеоматериалы очень легко можно скомпилировать и перемонтировать, вместк с тем протокол следственных действий сфальсифицировать невозможно. "Потому мы будем очень настаивать, чтобы Генеральная прокуратура предоставила независимому журналисту на его запрос материалы допросов и других процессуальных действий, во время которых ТИМОШЕНКО почти ежечасно заявляла ходатайство, и это все фиксировалось, чтобы следователи прекратили следственные действия, поскольку они длились очень долго", - отметила М.СОРОКА.

Пресс-секретарь также заметила, что Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно настаивала на объявлении перерыва в допросах до утра 31 декабря 2010 года, поскольку ее адвокат по уважительным причинам был вынужден прекратить свое участие в следственных действиях. Она напомнила, что 30 декабря 2010 года допрос Ю.ТИМОШЕНКО длился почти 12 часов.

"Если Генеральная прокуратура хочет действительно, чтобы общественность узнала, как проходил допрос Юлии Владимировны, то пусть отреагирует на запрос независимого журналиста и предоставит протокол следственных действий", - добавила М.СОРОКА.

Сегодня источник в Генеральной прокуратуре Украины сообщил УНИАН, что ведомство предоставило независимому журналисту видеозапись, которой подтверждено, что 30 декабря 2010 года следователь предлагал лидеру партии “Батьківщина” Ю.ТИМОШЕНКО покинуть Главное следственное управление, но она отказалась и продолжала находиться в помещении ведомства на протяжении 11 часов.

Об этом идет речь в ответе на журналистский запрос независимого журналиста Виктора МИНЯЙЛО на имя генерального прокурора Виктора ПШОНКИ.

По словам собеседника агентства, В.МИНЯЙЛО обратился к генпрокурору по поручению некоторых других своих коллег с требованием предоставить документальные подтверждения того, что Ю.ТИМОШЕНКО 30 декабря 2010 года по собственному желанию находилась на допросе в Генпрокуратуре на протяжении 11 часов.

«К письменному ответу на этот журналистский запрос Генеральная прокуратура добавила копию видеозаписи допроса, из которой видно, что следователь действительно предлагал Ю.ТИМОШЕНКО покинуть помещение Генпрокуратуры, но она отказалась и сказала, что хочет остаться и ознакомиться с делом», - сообщил собеседник агентства.