Тимошенко: Янукович даже в качестве новогоднего подарка не дождется...

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что ничего не заставит ее выехать из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам в Апелляционном суде города Киева перед началом судебного заседания по рассмотрению жалобы экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО относительно изменения ему меры пресечения с подписки о невыезде на арест.

«Виктор Федорович (ЯНУКОВИЧ) даже в качестве новогоднего подарка не дождется, чтобы я куда-то выехала», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, для того, чтобы сегодня изменить существующую власть, необходимо обязательно собираться вместе общественности, народным депутатам, политикам, не изменившим свою ориентацию, и достаточно четко, шаг за шагом планировать действия.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что год правления нынешней власти уже “все показал, что они наделали и что надо реально делать”. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, отстранить эту власть можно или путем парламентских выборов, или через Майдан.

«Если у наших людей есть силы, любовь к свободе, к Украине, необходимо выйти на Майдан и стоять там, пока эта власть не уйдет… Другой вариант - парламентские выборы, если действительно перед ними тщательным образом поработать… Это сегодня вопрос выживания людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.