Глава облсовета: депутаты должны быть бандеровскими по духу и делам

Сегодня в Ивано-Франковской области торжественно отметили 102-ю годовщину со дня рождения проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Как передает корреспондент УНИАН, на территории дома С.Бандеры в селе Старый Угринов Калушского района Ивано-Франковской области состоялись панихида и торжественное вече.

На вече прибыли ветераны Украинской повстанческой армии, народные депутаты Украины, руководители области и районов и городов Прикарпатья, делегации из районов, лидеры политических партий и общественных организаций, жители села, которые возложили венки и цветы к памятнику «рыцаря духа и победы». Выступившие называли С.Бандеру «героем нашей нации, великим сыном Украины», ставили его имя в один ряд с такими сыновьями украинского народа, как Симон Петлюра, Евгений Коновалец, Роман Шухевич и сотнями других «героев, между которыми существует самая тесная идейная связь».

На вече выступили председатель Ивано-Франковского областного совета Александр СИЧ, заместитель председателя облгосадминистрации Роман ИВАНИЦКИЙ, лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК, председатель Братства ОУН-УПА Карпатского края Фотий ВОЛОДИМИРСКИЙ и другие.

Председатель областного совета А.СИЧ отметил, что Прикарпатье является бандеровским краем, поэтому депутаты местных советов должны быть «по духу и делам бандеровскими», защищать все украинское.

Участники вече возложили венки и цветы к памятнику С.Бандере и осмотрели дом, где родился будущий проводник ОУН, а в отреставрированном помещении Мемориального музея Степана Бандеры ознакомились с новыми экспозициями.

После обеда в Ивано-Франковске прошло праздничное шествие по улицам города до Европейской площади, где возле памятника С.Бандере состоялось вече. Там тоже священники разных конфессий отслужили поминальную панихиду. В вече приняли участие руководители областной и городской власти, ветераны УПА, пластуны, жители города. Творческие коллективы города исполняли патриотические песни. Участники вече призвали присутствующих быть «достойными идей проводника украинских националистов» и «не предавать интересы украинского народа» в повседневной жизни.