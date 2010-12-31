Патриарх Филарет заявляет о плане Москвы по уничтожению УПЦ КП

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ заявляет о попытке реализовать в Украине масштабный план по развалу и уничтожению Киевского Патриархата.

Об этом говорится в заявлении Патриарха ФИЛАРЕТА для средств массовой информации, размещенном на официальном сайте Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

“В канун праздничных дней не хотелось бы говорить о досадных вещах, но стремительное развитие событий и усиление давления на Киевский Патриархат заставляют это делать. С ответственностью заявляю – в Украине существует попытка реализовать масштабный план по развалу и уничтожению Киевского Патриархата”, - говорится в заявлении и подчеркивается, что “этот план создан в Москве и предложен Московским патриархом КИРИЛЛОМ и его подчиненными для реализации в Украине. Главная роль в этом плане отведена органам государственной власти.

Патриарх ФИЛАРЕТ отмечает, что “реализация этого плана началась еще во время подготовки к нынешнему летнему визиту патриарха КИРИЛЛА в Украину”. “Ближайший помощник патриарха, митрополит Илларион (АЛФЕЕВ) весной с.г. посетил ряд областей Украины, где проверял ситуацию и искал тех, кого можно было бы выманить из Киевского Патриархата. По его собственному признанию, он пытался склонить к предательству покойного митрополита Львовского Андрея, но этот план провалился”, - говорится в документе.

Патриарх ФИЛАРЕТ констатирует, что “еще летом с.г. в Киевскую патриархию стали поступать первые сообщения о том, что через чиновников на уровне района и ниже, а также через спонсоров общин на священников и прихожан начинается давление с целью вынудить их перейти в Московский Патриархат. За прошлые месяцы эта работа лишь усилилась – в отдельных епархиях до 70% священников прошли через подобные «собеседования»”.

“Хоть как это ни досадно говорить, но ко всем этим событиям прямо причастны представители органов местной власти, а одновременность и скоординированность действий свидетельствует о том, что они имеют поддержку и из столичных кабинетов”, – отметил Патриарх ФИЛАРЕТ. Он сообщил: “В Донецкой области областная администрация давит на сельский совет в с. Каменка Тельмановского района с целью заставить ее передать старинный храм Вознесения Господнего в пользование только что созданной общины Московского Патриархата. В Киевской области областная власть тайно, но срочно (через две недели) еще в октябре месяце зарегистрировала по сфальсифицированным протоколам изменения в уставы трех приходов Киевского Патриархата – в г. Макарове, в селах Ясногородка и Маковище Макаровского района. О том, что их общины уже два месяца как в Московском Патриархате, члены общины узнали лишь 26 декабря. Как уже выяснилось, из тех, чьи подписи стоят под протоколом из Макарова, по меньшей мере трое человек об этом документе ничего не знают, что делает его недействительным. В Ясногородке также ни священник, ни прихожане ничего не знали ни о «собраниях», ни о том, что они уже переведены в Московский Патриархат”.

“В состоянии подготовки находилась и регистрация изменений в устав прихода в с. Рожки. Лишь своевременное обнаружение прихожанами мошенничества со стороны бывшего настоятеля помогло остановить процесс регистрации изменений, ведь весь приход единогласно против того, чтобы переходить в Московский Патриархат. Сейчас бывший настоятель и неизвестные лица угрожают по телефону прихожанам и новоназначенному священнику расправой за их верность родной Церкви”, - подчеркнул Патриарх ФИЛАРЕТ.

Он отметил, что “широкую огласку приобрела также ситуация со столичными кладбищами”. “Во всех этих случаях мы видим, что представители власти быстро, согласованно и оперативно действуют в интересах Московского Патриархата, а когда речь идет о защите интересов Киевского Патриархата, мы слышим об «изучении, рассмотрении» и тому подобное – затягивается время и ищутся отговорки”, - отметил Предстоятель УПЦ КП и добавил: “Сейчас нельзя сказать, когда и где возникнет следующий конфликт. Но если реализация московского плана не прекратится – конфликты будут возникать и в дальнейшем”.

Он предположил, что “через административные и налоговые рычаги будет продолжаться давление на спонсоров, которые помогают приходам Киевского Патриархата. Будут искать нестойких и предателей из числа духовенства Киевского Патриархата, будут предлагать им деньги и другую помощь – будут действовать так, как синедрион искал предателей среди учеников Христа, чтоб схватить Его тайно”.

“После визита на инаугурацию Президента В.ЯНУКОВИЧА патриарх КИРИЛЛ заявил, что «мода на раскол проходит, раскольники будут возвращаться в каноническую Церковь». За время, что прошло, промосковские силы смогли найти в Киевском Патриархате лишь несколько предателей. Поэтому им нужно к очередному летнему визиту собрать побольше подтверждений слов КИРИЛЛА – для этого и задействовано все московское церковное и политическое влияние на украинскую власть”, - отметил глава УПЦ КП и выразил убеждение, что “дальнейшая реализация московского плана угрожает украинскому обществу сильным возмущением”. “Мы же желаем украинскому народу мира и согласия. Однако до сих пор на все наши обращения к власти мы не слышим ничего, кроме заочных заверений о «равном отношении ко всем конфессиям», что на практике оборачивается всесторонним содействием Московскому Патриархату и давлением на Киевский Патриархат. Раньше руками властей Москва уже пыталась уничтожить Киевский Патриархат. Кульминацией этого стали события «кровавого вторника» 18 июля 1995 г. – избиение милицией на Софийской площади процессии с телом почившего Патриарха Владимира (Романюка). Наша Церковь прошла это испытание и только окрепла после него, потому что вокруг нее сплотились все патриотические силы. Не хотелось бы, чтобы нынешняя власть, как власть тогдашняя, поняла ошибочность своих действий в отношении Киевского Патриархата лишь после того, как произойдет что-то, подобное «кровавому вторнику»”, - отметил Патриарх ФИЛАРЕТ.

Он заявил: “Мы не боимся новых гонений на Киевский Патриархат – слабые и неверные могут от нас отпасть, но, как и во времена всяческих гонений, дух и сила веры праведных сыновей и дочерей Церкви лишь укрепится. Однако мы не хотим, чтоб через навязанные извне планы разрушалось наше государство”.

Патриарх ФИЛАРЕТ призвал “всех прихожан быть бдительными – не допускать, чтобы без ваших воли и ведома принимались изменения и дополнения в уставы приходов, которыми ваш приход могут перевести в Московский Патриархат”.

Он призвал “общество и международную общественность обратить внимание на нарушение прав верующих Киевского Патриархата и на усиление давления на нашу Церковь”. “Ваш голос должен подняться в защиту правды!”, - отметил Патриарх ФИЛАРЕТ.

Глава УПЦ КП призвал журналистов следить за событиями в религиозной жизни и освещать их правдиво и объективно.

“И настойчиво призываю власть и лично главу государства – время начать настоящий и плодотворный диалог. Иначе Украина рискует вернуться к силовой межконфессиональной борьбе начала 90-х годов”, - отметил Патриарх ФИЛАРЕТ в своем заявлении и выразил надежду, что в новом, 2011 году произойдут изменения к лучшему.

Патриарх ФИЛАРЕТ поздравил “всех с наступающим Рождеством Христовым, которое вселяет в нас уверенность в том, что добро и правда всегда победят зло!”, и призвал на весь украинский народ Божье благословение!