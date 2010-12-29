Фельдман написал Медведеву

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН обратился к Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ по поводу недавних обысков в «Библиотеке украинской литературы» в Москве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, в обращении А.ФЕЛЬДМАНА подчеркивается, что подобные инциденты являются досадными недоразумениями, снижающими легитимность развития двусторонних украино-российских отношений и приводящими к росту взаимной ксенофобии в украинском и российском обществе.

А.ФЕЛЬДМАН просит Президента РФ обратить особенное внимание на тот факт, что скандальные «оперативно-розыскные мероприятия» имели информационную привязку к недавним массовым беспорядкам на Манежной Площади в Москве и трактовались в контексте реакции российских властей на рост националистических и экстремистских настроений.

По мнению А.ФЕЛЬДМАНА, такая «привязка» является некорректной, учитывая более чем 80-летнюю историю библиотеки и отсутствие каких-либо поводов «для подозрений» в прошлом. Кроме того, депутат приводит слова, сказанные главой сегодняшнего правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ в 2007 году о том, что эта библиотека является «образцовым культурно-образовательным учреждением».

А.ФЕЛЬДМАН подчеркивает, что продемонстрированные относительно украинской библиотеки «гуманитарно-силовые» инициативы, а также тенденциозная подача информации задевают взаимные чувства украинского и российского народов.

«Какого прогресса в системе гуманитарных отношений можно достигнуть усилиями «оперативников» и «силовиков»?... Достижению каких задач на почве борьбы с экстремизмом мешает единственная «Библиотека украинской литературы» в России, и чем ее фонды могут отличаться от фондов других российских и иностранных библиотек?», – спрашивает А.ФЕЛЬДМАН.

В связи с этим депутат просит Президента РФ обратить внимание ответственных лиц на возможные гуманитарные последствия «библиотечного скандала», а также на недопустимость эскалации украинофобских настроений и разыгрывания «украинской карты» в анти-экстремистской кампании.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, Мониторинг ведущих украинских и российских интернет-сайтов, проводимый «Институтом по правам человека, противодействия ксенофобии и экстремизму» уже зафиксировал рост антиукраинских настроений со стороны российских пользователей на данной почве, а также рост антироссийских настроений среди украинских, в том числе русскоязычных пользователей.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря отдел борьбы с экстремизмом МВД РФ во время обыска изъял из Библиотеки украинской литературы в Москве более 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы. Работники милиции в электронном каталоге набрали слово «национализм» и изъяли все издания, в которых было обнаружено это слово. Это, в частности, книги о митрополите Андрее Шептицком, об ОУН-УПА, о деятельности движения «Пора», а также экземпляры газет «Нація і держава», «Шлях перемоги», «Українське слово». В список также попало издание «Национальная безопасность Украины» и др.

26 декабря директор библиотеки Наталия ШАРИНА сообщила, что после этого библиотека была опечатана и закрыта. По ее словам, 24 декабря в библиотеке состоялся второй обыск, в результате которого были изъяты жесткие диски из компьютеров, а также читательские билеты.