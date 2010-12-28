Фесенко ушел из Института Горшенина из-за фальсификаций?

Известный политический эксперт Владимир Фесенко ушел с поста директора Института имени Горшенина. Как сообщает «Обозреватель», ссылаясь на источник, Фесенко прекратил сотрудничество с институтом якобы из-за принципиального несогласия с имевшей место практикой фальсификации социологических опросов.

Дело в том, по словам источника, что Фесенко с удивлением узнал о существовании странного механизма «внутренней корректировки»: вроде бы в результаты телефонных опросов общественного мнения, проводимых Институтом, вносились коррективы, после чего искаженные цифры выдавались за «реальные итоги». К фальсификации данных соцопросов, по словам источника, имеет отношение... Вадим Омельченко, координатор Стратегического Совета Института. «Обозреватель» пытается проверить эту информацию, сделав запрос на имя В.Омельченко и Института.

Как известно, Фесенко возглавил Институт Горшенина в июне нынешнего года.