Суд решит, кто будет ректором в Донецком университете

Сегодня в Киевском окружном административном суде прошло предварительное заседание по вопросу законности прошедших 10 декабря выборов ректора Донецкого национального университета.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН адвокат новоизбранного трудовым коллективом ДонНУ ректора Юрия ЛЫСЕНКО Екатерина КУТНЯЯ, присутствовавшая сегодня на суде в качестве третьего лица.

Она напомнила, что в Киевском окружном административном суде открыто производство по иску Александра КОРЫСТИНА, который обратился в суд, поскольку его кандидатура, вопреки закону «О высшем образовании», якобы противозаконно не была представлена на выборах ректора ДонНУ. И в связи с началом судебных разбирательств суд вынес определение, в соответствии с которым Министерству образования запретили подписывать контракт с Юрием ЛЫСЕНКО.

По словам Е.КУТНЕЙ, сегодня в суде присутствовали представители от двух сторон: истца -А.КОРЫСТИНА и ответчика - Министерства образования, науки, молодежи и спорта. Вел суд один председательствующий судья, а уже со следующего заседания, назначенного на 25 января 2011 года, суд будут проводить, согласно требованиям закона, трое судей.

«Сегодня проводилось предварительное судебное заседание. Выяснялись вопросы подачи доказательств, с привлечением в качестве третьих лиц еще кого-то», - рассказала адвокат. Она отметила, что истец пока никаких ходатайств не заявлял, а ответчик - ходатайствовал о привлечении в качестве третьего лица нынешнего исполняющего обязанности ректора ДонНУ Петра ЕГОРОВА.

Е.КУТНЯЯ сообщила, что она возражала против этого ходатайства министерства. Она считает, что «принятое решение по этому вопросу никоим образом не затрагивает и не будет затрагивать интересы ЕГОРОВА, потому что он на сегодняшний день вообще даже не входит в число кандидатов для подписания контракта, поскольку он не набрал на выборах необходимые 30% голосов».

Однако суд удовлетворил ходатайство министерства, потому что «посчитал, что права ЕГОРОВА, его интересы будут затронуты принятым решением, и поэтому привлек его», объяснила адвокат.

Как сообщал УНИАН, 29 июля министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК, не получив от ректора Донецкого национального университета Владимира ШЕВЧЕНКО добровольного согласия на уход с должности, уволил его своим приказом.

И.о. ректора был назначен проректор Андрей КУЧКО, но 23 сентября он был также уволен, а на его место назначен П.ЕГОРОВ.

Конкурс на должность ректора ДонНУ был объявлен 23 ноября. На должность ректора свои кандидатуры сначала подали П.ЕГОРОВ, В.ШЕВЧЕНКО и Ю.ЛЫСЕНКО.

Но 6 декабря В.ШЕВЧЕНКО снял свою кандидатуру, заявив, что получает от органов местной власти, от губернатора и из Минобразования непрямые угрозы и требования не участвовать в конкурсе.

10 декабря конференция трудового коллектива Донецкого национального университета избрала Ю.ЛЫСЕНКО для утверждения Министерством образования, науки, молодежи и спорта на должность ректора вуза. По результатам тайного голосования, Ю.ЛЫСЕНКО набрал 46% голосов, то есть, преодолел необходимые 30%, а его оппонент П.ЕГОРОВ набрал 29,67% голосов.

15 декабря милиция провела обыск в квартире избранного ректора Ю. ЛЫСЕНКО.

17 декабря пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщила, что в Донецком национальном университете проходят следственные действия, связанные с возбуждением уголовного дела о растрате имущества должностными лицами вуза. При этом пресс-служба прокуратуры области попросила «не связывать факт возбуждения уголовного дела с выборами ректора университета».

Вечером 17 декабря двое неизвестных сбили с ног и нанесли несколько ударов в голову Татьяне ЛЕВ – жене новоизбранного ректора. Женщина в результате нападения получила сотрясение мозга. По словам Ю.ЛЫСЕНКО, нападавшие заявили его жене: «Это тебе за мужа!».

23 декабря Екатерина КУТНЯЯ, которая является адвокатом Ю. ЛЫСЕНКО и Т.ЛЕВ сообщила, что Министерству образования, науки, молодежи и спорта запрещено подписывать контракт с новым ректором Донецкого национального университета Ю.ЛЫСЕНКО.

Она объяснила, что такой запрет вынесен Киевским окружным административным судом в связи с тем, что принят к рассмотрению иск Александра КОРЫСТИНА, который обратился в суд, поскольку его кандидатура, вопреки закону «О высшем образовании», не была представлена в гонках на место ректора. О том, будет ли Ю.ЛЫСЕНКО ректором, законно избранным трудовым коллективом 10 декабря, теперь решит суд.