БЮТ о Януковиче, Луценко и Нацбанке

Блок Юлии Тимошенко и партия «Батькивщина» выражают полную солидарность с Юрием ЛУЦЕНКО и требуют от президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА немедленно освободить задержанного политика.

Об этом говорится в заявлении БЮТ, текст которого передан УНИАН.

«Нет малейших сомнений в том, что преследование бывшего министра внутренних дел носит сугубо политический характер. В прошлую пятницу в эфире трех национальных телеканалов ЯНУКОВИЧ фактически признал, что так называемые правоохранительные органы все свои действия согласовывают именно с ним, ЯНУКОВИЧОМ, и именно ЯНУКОВИЧ является заказчиком и режиссером преследования оппозиции», - отмечается в заявлении.

«Власть, которая к народу откровенно относится лишь как к строительному мусору в процессе построения «новой Украины» для ЯНУКОВИЧА и его Семьи, хочет убрать с дороги всех, кто становится на пути ее фальшивых реформ. Разговорами же о «реформах» прикрывается многомиллиардное ограбление государства кланом, который рассматривает нашу Родину как страну, проигравшую им войну и обложенную контрибуциями и репарациями», - убеждены авторы заявления.

«Вину» ЛУЦЕНКО, по мнению ЯНУКОВИЧА, усуглубляет то, что в борьбе за Украину бывший министр стал бок о бок с Юлией ТИМОШЕНКО – той, кого ЯНУКОВИЧ рассматривает в качестве главного препятствия к его псевдореформаторским экспериментам над народом», - подчеркивают в БЮТ

«ЯНУКОВИЧ за десять месяцев пребывания при власти обогатился сам и обогатил свое криминально-олигархическое окружение. Дошло уже даже до фактической приватизации Национального банка. Но, невзирая на абсолютную власть, ЯНУКОВИЧ продемонстрировал полную несостоятельность руководить страной в интересах простых людей, полное нежелание решать их проблемы», - отмечается в заявлении.

«ЯНУКОВИЧУ не удастся запугать оппозицию. Все, что нас не убьет, сделает лишь более сильными. Нет той силы, которая бы сломала оппозицию. Мы осознаем свою обязанность защищать государство и людей», - заявили в БЮТ.