Табачник считает ректора Могилянки «танцором, которому ноги мешают»

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявил, что с начала года контролирующие службы проверяли возглавляемое им ведомство 58 раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, представляя коллективу Кировоградского государственного педагогического университета нового ректора Виталия ЗАВИНУ.

По словам министра, Донецкий национальный политехнический университет также пережил в этом году почти 50 проверок, «и никто из этого не делает политику».

«Когда за сделки проверяют бухгалтера и возбуждают уголовное дело, нужно дождаться выводов, думать о том, что нельзя разворовывать государственные средства. А строить на этом политизацию отрасли – некрасиво. Это попытка защитить свою нечестность спекуляцией на политических мотивах», - заявил Д. ТАБАЧНИК.

Министр отметил, что не увольнял ни одного ректора высшего учебного заведения, «лишь с несколькими не продлил контракт».

«У нас есть три случая в Украине, когда ректоры уничтожили студенческие стадионы, грубо говоря, спилили, приватизировали. И ни с одним из таких ректоров я работать не буду. Речь идет об Одесском национальном университете им. Мечникова, Киевском национальном университете технологии и дизайна. А третий «орел» пойдет на выход в январе», - отметил министр.

По его словам, поддержку своих действий он получил от Президента Украины.

«Виктор Федорович сказал: Слава богу, что вузы не на Львовщине или Прикарпатье, а то опять бы тебе пришили политику. Политики здесь нет, есть мониторинг качества образования, состояния сохранения и приумножения материально-технической базы государственных учебных заведений. С теми, кто разворовывает, разрушает профильность университета под видом борьбы за абитуриентов, независимо от географического места расположения, мы работать не будет», - заверил Д. ТАБАЧНИК.

Относительно конфликта с Киево-Могилянской академией министр напомнил об отсутствии понимания руководства заведения с предыдущим министром образования и науки Иваном ВАКАРЧУКОМ.

«Может речь идет о том танцоре, которому ноги мешают? А ноги мешают жить в условиях одинакового правового поля. Как я должен поступать, если академия приносит мне правила, где прописан устный экзамен по английскому языку, что запрещено согласно условий приема в высшие учебные заведения. Условия для государственных и не государственных заведений должны быть одинаковыми», - заявил Д. ТАБАЧНИК.