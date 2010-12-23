Тимошенко не стоит опасаться ареста?

Пока экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет исправно являться на допросы к следователю, ей не стоит особо опасаться ареста.

Так в Главном следственном управлении Генеральной прокуратуры прокомментировали слова экс-премьера и лидера БЮТ после очередного посещения этого ведомства о том, что ГПУ решила вызывать ее туда ежедневно, дабы ограничить ее выезды в регионы и общение с людьми, сообщает «Сегодня».

«В процессуальном статусе Ю.ТИМОШЕНКО, обвиняемой в нецелевом использовании средств по Киотскому протоколу, ничего не изменилось, - говорит один из членов следственной группы. - В соответствии со статьей 151 УПК, она находится на подписке о невыезде, что предоставляет право покидать место постоянного жительства только по согласованию со следователем. Юлия Владимировна добросовестно приходит на допросы, и менять подписку на арест оснований нет. Но если она уедет куда-нибудь, не получив разрешения следователя, то нарушит закон, и может быть взята под стражу. А то, что Ю.ТИМОШЕНКО говорит перед допросами и после них, — шоу для обывателей».

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2010 года Генеральная прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по факту нецелевого использования средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.

Ю.ТИМОШЕНКО выдвинуто обвинение в том, что она «действуя преднамеренно, из личных интересов, решила единолично принять решение об использовании части денег, поступивших от продажи квот на выбросы парниковых газов и имевших целевое назначение, на покрытие расходов Государственного бюджета Украины, прежде всего обязательств по выплате пенсий».